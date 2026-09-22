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Comisie de anchetă în Parlament. Mircea Abrudean a venit în fața senatorilor, după întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR

Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a prezentat, după ce a fost chemat de cinci ori, la comisia de anchetă din Parlament. El a venit în fața senatorilor pentru a da explicații despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, președinta CCR, care a avut loc în biroul său.
Comisie de anchetă în Parlament. Mircea Abrudean a venit în fața senatorilor, după întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR
Președintele Senatului, Mircea Abrudean. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Coralia Frigea
22 sept. 2026, 12:40, Politic
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Mircea Abrudean a venit marți, 22 septembrie, în fața comisiei de anchetă din Parlament. El a fost chemat de senatori pentru întâlnirea avută de Ilie Bolojan, premier interimar și președintele PNL, cu Simina Tănăsescu, președinta CCR.

Pe 14 august, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR în biroul lui Mircea Abrudean, președintele Senatului. Acum, senatorii l-au convocat pentru a le da explicații.

Președintele Senatului a declarat că între el și Ilie Bolojan este un contract verbal prin care prim-ministrul interimar poate folosi biroul lui Mircea Abrudean ori de câte ori este disponibil și are nevoie de el.

„Încă de la începutul mandatului de prim-ministru și al meu de președinte al Senatului, că au fost concomitente cele două desemnări sau alegeri, am avut o înțelegere verbală cu domnul prim-ministru, Ilie Bolojan, ca oricând are nevoie de un spațiu în Parlamentul României pentru ca să se întâlnească cu cine consideră că e necesar, asta să se întâmple în biroul președintelui Senatului, în care sunt eu în acest moment și pe care domnia sa l-a ocupat până la ziua în care a fost ales prim-ministru”, a declarat Abrudean în comisie.

Ce s-a întâmplat cu spațiile administrative cerute de președinta CCR

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a declarat după acuzațiile primite că întâlnirea a avut loc în scopuri administrative. Mai exact, Curtea Constituțională caută spații suplimentare în care să își poată desfășura activitatea, iar corpul unei clădiri care este în administrarea Guvernului făcea obiectul discuției dintre cei doi.

„Avem o situație extrem de dificilă legată de spații. Știu, sala în care ne aflăm nu ilustrează realitatea spațiilor în care ne desfășurăm activitatea. E sala noastră de deliberare și este cea mai spectaculoasă din toată clădirea care este destinată CCR. Însă, așa cum menționam în mai multe alte apariții publice, și am spus asta începând cu august sau septembrie, cred, 2025, […] situația noastră locativă e una foarte delicată”, declara președinta CCR pentru Cotidianul.

La aproape o lună de la discuțiile cu premierul Bolojan, Mircea Abrudean spune că CCR ar fi primit spațiile cerute.

„Au fost discuții. Sigur, între secretarul general al Senatului și secretarul general al Curții Constituționale au identificat la un moment dat spațiul, l-au văzut. Mai departe, nu mai știu demersurile care au fost făcute, dar astfel de demersuri au fost făcute”, a mai declarat Abrudean.

Anterior, comisia de anchetă s-a reluat de trei ori, însă niciunul din cei trei invitați nu a venit.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu au venit, nici de data aceasta, în fața comisiei de anchetă a Senatului. Cei doi vor fi așteptați în continuare, săptămânal, până pe 8 octombrie.

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