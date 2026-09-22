Liderul unei țări puternice vorbește despre interferențe străine în alegeri și îl atacă pe Trump: Se comportă ca un împărat

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, cunoscut drept Lula, l-a atacat pe liderul SUA, Donald Trump. Lula a spus despre Trump că se comportă precum un împărat, potrivit Clash Report.

„El se comportă ca un împărat. Sunt puternic, sunt mai important, sunt mai bogat, pot face orice, iar toți ceilalți trebuie să se supună. Este o modalitate de a guverna cu care eu nu sunt de acord. Asta se numește legea celor puternici. Eu nu sunt de acord cu acest tip de lege”, a declarat Lula.

Președintele brazilian a mai spus că astfel de comportament este foarte periculos.

„Asta este foarte periculos. Pentru că, în acest fel, cei mai puternici pot domina: cei care au cea mai mare economie, cele mai multe arme sau cea mai mare putere tehnologică. Comerțul trebuie să fie echilibrat. Trebuie să fie un schimb reciproc: eu cumpăr și eu vând. Trebuie să existe un anumit echilibru”, a adăugat Lula.

Lula îi cere lui Trump să nu se implice în alegerile din Brazilia

El i-a cerut președintelui american să nu se implice în alegerile din Brazilia. Totuși, Lula se declară îngrijorat de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

„I-am spus deja lui Trump: Este important să nu interveniți în alegerile din Brazilia, așa cum eu nu intervin în alegerile dumneavoastră. Alegerile din Brazilia sunt treaba poporului brazilian. Alegerile din Statele Unite sunt treaba poporului american. Deja există semne de interferență care implică inteligența artificială. Sunt foarte îngrijorat de Marco Rubio, deoarece Marco Rubio are legături foarte strânse cu oamenii lui Bolsonaro, dar, deocamdată, este doar o suspiciune”, a precizat Lula.

Luptă strânsă în Brazilia

Lula candidează la alegerile prezidențiale din octombrie pentru un al patrulea mandat de președinte al Braziliei.

Contracandidatul său este senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, un aliat al președintelui american Donald Trump. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de primul tur al alegerilor, cei doi se află la egalitate în sondaje. Un sondaj Quaest publicat luni îl credita pe Bolsonaro cu 42% din intențiile de vot într-un eventual tur decisiv, față de 41% pentru Lula.

În același timp, un sondaj BTG Pactual/Nexus îi atribuia lui Lula 46% din intențiile de vot, comparativ cu 45% pentru Bolsonaro, într-o eventuală confruntare finală. Sondajele indică o reducere a diferenței dintre cei doi. O statistică din august îl plasa pe Lula în frunte cu un avans de cinci puncte procentuale (44% față de 39%).

Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturile valabil exprimate în primul tur din 4 octombrie, primii doi clasați vor trece în turul al doilea, programat pentru 25 octombrie.