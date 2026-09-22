Șefa POT îl atacă pe Simion: Georgescu era în arest, iar liderii care pretind că îl „susțin” petreceau cu lăutarii într-un restaurant

Președinta POT a scris un mesaj pe Facebook în care încearcă să răspundă la întrebarea „Cine se folosește de arestarea lui Călin Georgescu?”. La finalul mesajului, ea i-a atacat pe liderii politici care au sărbătorit ziua de naștere a lui George Simion la un restaurant din București.

„În timp ce dl Georgescu era în arest, liderii politici care pretind că îl susțin petreceau cu lăutarii într-un restaurant din București”, a scris Anamaria Gavrilă pe rețeaua de socializare.

Șefa POT critică și autoritățile

De asemenea, șefa POT a criticat modul în care autoritățile au acționat în cazul lui Călin Georgescu.

„În timp ce dl Georgescu era localizat și oprit separat în trafic, autoritățile au pătruns în forță în locuința familiei, unde se aflau o mamă și un copil minor. Operațiunea a fost filmată, iar imaginile intervenției au fost făcute publice. Întrebarea este simplă: ce necesitate concretă a justificat spargerea porții și expunerea unui copil și a unei mame la o asemenea intervenție? Un mandat de percheziție autorizează o percheziție, dar nu poate justifica violența inutilă, intimidarea sau spectacolul de forță”, a mai scris Anamaria Gavrilă.

Șefa POT a pus sub semnul întrebării și momentul în care s-a produs reținerea lui Călin Georgescu.

„Nu putem ignora nici contextul: acuzațiile făcute publice privesc fapte care s-ar fi petrecut începând din 2021, reclamate autorităților în ianuarie 2024. După mai bine de doi ani și jumătate, caracterul spectaculos și brutal al intervenției din septembrie 2026 impune autorităților o explicație serioasă privind urgența și proporționalitatea acesteia. Într-un stat democratic, autoritățile au obligația să folosească minimul de forță necesar și să protejeze persoanele neimplicate, cu atât mai mult copiii. Justiția trebuie să ancheteze fapte. Nu să producă spectacole de forță. Iar copiii nu pot deveni victime colaterale ale acestora”, a precizat Anamaria Gavrilă.

Cazul Georgescu

Călin Georgescu a fost dus marți dimineață la Tribunalul București. Acolo, el va afla dacă va fi arestat preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este implicat într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Luni, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Măsura a fost luată după mai multe ore de percheziții și audieri.