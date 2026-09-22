Mită pentru controale „de formă” la granița cu Ucraina. 19 persoane, vizate într-un dosar de corupție la frontieră

Procurorii DNA Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a 11 persoane, printre acestea aflându-se mai mulți lucrători vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț, un agent al Poliției de Frontieră și persoane fără calitate specială.

Acuzațiile formulate în dosar includ luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, precum și complicitate la unele dintre aceste infracțiuni. Cei 11 inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Suceava, procurorii solicitând arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Alte opt persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre acestea se numără lucrători vamali, polițiști de frontieră și un funcționar din cadrul administrației fiscale.

Procurorii: câte 200 de euro pentru controale vamale formale

Potrivit anchetatorilor, presupusul mecanism ar fi funcționat în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în punctele de trecere a frontierei Racovăț și Siret.

Într-o primă etapă, un lucrător vamal ar fi primit în mod repetat sume de câte 200 de euro pentru a permite tranzitarea punctului Racovăț cu bunuri interzise sau în cantități care depășeau limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare și fără aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Controlul vamal asupra autovehiculului ar fi fost efectuat doar formal. Aceeași persoană ar fi primit bani și susținând că poate interveni pe lângă alți funcționari vamali atunci când nu se afla în serviciu, astfel încât și aceștia să realizeze controale superficiale.

Bani și produse pentru un „tratament favorabil”

Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi continuat ulterior cu implicarea altor lucrători vamali. În perioada februarie – septembrie 2025, aceștia ar fi primit diverse sume de bani și produse pentru a efectua controale formale și pentru a asigura un tratament favorabil la trecerea frontierei.

Fapte similare sunt investigate și în legătură cu tranzitarea punctelor Racovăț și Siret, unde mai mulți funcționari ar fi primit bani sau produse în schimbul unor controale formale. Procurorii susțin că una dintre persoanele care ofereau aceste foloase ar fi beneficiat și de sprijinul unor intermediari.

Într-un episod separat, un polițist de frontieră este acuzat că nu ar fi sesizat autoritățile după o tentativă de mituire și după ce ar fi aflat despre o presupusă faptă de luare de mită. Dosarul cuprinde și acuzația că un alt agent ar fi oferit foloase unui polițist pentru a evita efectuarea unor verificări asupra a două persoane depistate în apropierea frontierei.

Persoanele aflate sub control judiciar au, între altele, interdicția de a părăsi România fără acordul procurorilor și de a comunica cu anumite persoane din dosar.