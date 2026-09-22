ÎCCJ: Condamnare definitivă pentru fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița. A primit un an de închisoare și 80.000 de lei amendă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat marți, 22 septembrie 2026, decizia definitivă într-un dosar în care a fost judecat fostul procuror-șef al Biroului teritorial Ialomița al DIICOT, Alexandru Mihailiuc.

Completul de 5 judecători în materie penală a menținut condamnarea acestuia la un an de închisoare și o amendă penală de 80.000 de lei pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals.

Aplicarea pedepsei cu închisoarea a fost „amânată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Totodată, instanța de apel a dispus desființarea înscrisurilor falsificate care au constituit obiectul material al infracțiunilor de fals”.

Potrivit ÎCCJ, procurorul a fost trimis în judecată în urma rechizitoriului Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La momentul faptelor, Alexandru Mihailiuc era procuror-șef al Biroului teritorial Ialomița al DIICOT.

El a fost acuzat că a „determinat trei martori să consemneze, în declarațiile date în fața sa în calitate de procuror, împrejurări nereale referitoare la restituirea unor sume de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare”.

Totodată, procurorul a întocmit „trei procese-verbale în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, documentele fiind ulterior prezentate comisiei de control din cadrul structurii centrale”.

În motivarea deciziei, Înalta Curte a ținut cont de modul în care au fost comise faptele și de contextul acestora. Printre aspectele reținute de instanță se află și „antedatarea unor procese-verbale în scopul justificării, în fața echipei de control, a omisiunii de a dispune măsurile legale”.

Instanța a considerat relevant și faptul că faptele au fost comise în exercitarea profesiei de magistrat.

„Prin soluția pronunțată, Înalta Curte reafirmă standardele ridicate de integritate, legalitate și responsabilitate inerente exercitării funcției de magistrat”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

„Aceste exigențe impun ca atribuțiile judiciare să fie exercitate cu respectarea strictă a legii și a adevărului factual, tocmai în considerarea încrederii publice asociate actului de justiție”, transmite Înalta Curte.

Dosarul a pornit de la banii ridicați la percheziții

În 2023, Alexandru Mihailiuc, fost procuror-șef al DIICOT Ialomița, a fost trimis în judecată de Parchetul General într-un dosar în care era acuzat că ar fi folosit mai multe sume de bani ridicate în urma unor percheziții.

Cazul a fost prezentat la acel moment drept primul dosar important instrumentat de noua structură de urmărire penală înființată după desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Parchetul General anunța atunci trimiterea în judecată a fostului procuror pentru abuz în serviciu, fals în declarații, fals intelectual și uz de fals.

Potrivit acuzațiilor prezentate în acel moment, Mihailiuc nu ar fi depus în termenul legal banii ridicați în urma unor percheziții efectuate pe 7 și 10 decembrie 2021.

Acesta ar fi păstrat și folosit sumele până în iunie 2022. După un control efectuat la DIICOT Ialomița, procurorul ar fi predat banii persoanelor de la care fuseseră ridicați.

Procurorul a mai fost acuzat că i-ar fi determinat pe trei martori să dea declarații nereale.

Potrivit anchetatorilor, în declarațiile date în fața sa pe 8 iunie 2022, aceștia ar fi consemnat că le fuseseră restituite în aceeași zi sumele ridicate în urma perchezițiilor efectuate la locuințele lor.