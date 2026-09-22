Călin Georgescu a ieșit liber din Tribunalul București. Primul mesaj al fostului candidat

La ieșirea din Tribunal, Georgescu a fost întâmpinat cu aplauze și scandări.

„Lumea e mică, Dumnezeu e mare”, le-a spus Călin Georgescu celor adunați în fața clădirii.

Susținătorii săi au scandat „Libertate”, dar și „Presă mincinoasă”, în timp ce fostul candidat la Președinție s-a îndreptat spre mașină.

La fel ca în seara precedentă, când fusese scos încătușat de la audierile DIICOT, Georgescu și-a ridicat ambele mâini în aer în fața celor care îl așteptau. De această dată, însă, fostul candidat nu mai avea cătușe la mâini, după decizia Tribunalului București de a-l lăsa în libertate sub control judiciar.

Susținătorii l-au așteptat ore întregi în fața Tribunalului

Peste o sută de persoane s-au adunat în cursul zilei în fața Tribunalului București. O parte dintre ele au rămas în zonă pe întreaga durată a ședinței în care judecătorul a analizat propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă.

„Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” și „Și noi suntem Georgescu!” s-au numărat printre scandările mulțimii.

Cu puțin timp înainte de anunțarea hotărârii Tribunalului, oamenii au început să strige în mod repetat „Eliberați-l!”.

În fața instanței au fost văzute numeroase steaguri tricolore și pancarte, iar Jandarmeria a menținut un dispozitiv de ordine publică și garduri de protecție pentru separarea mulțimii de zona de acces în Tribunal.

Tribunalul a respins cererea DIICOT de arestare pentru 30 de zile

Tribunalul București a respins marți propunerea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar. Aceeași măsură a fost luată în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

DIICOT a contestat decizia instanței.

Georgescu fusese reținut pentru 24 de ore și și-a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei. Marți dimineață a fost transportat la Tribunalul București pentru judecarea propunerii de arestare preventivă.

Fostul candidat la Președinție este cercetat în acest dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează acuzații potrivit cărora un om de afaceri ar fi fost înșelat cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Acuzațiile sunt formulate de procurori, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.