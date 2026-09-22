Polonia: Un adolescent, adept al ideologiei naziste, a fost arestat în timp ce plănuia atacuri asupra unei școli și a unei moschei

În urma unei percheziții la domiciliul suspectului, identificat drept Pawel G.. anchetatorii au confiscat cuțite, o baionetă, precum și cărți și obiecte care aveau simboluri fasciste și naziste.

Potrivit procurorilor, analiza telefoanelor și a computerului acestuia a scos la iveală conversații referitoare la pregătirea unor atacuri în masă, relatează AFP.

Agenția pentru Securitate Internă a transmis, într-un comunicat separat, că alți doi minori au fost arestați recent în legătură cu cazul lui Pawel G. Cei trei ar fi schimbat mesaje cu activiști de extremă dreapta pe platformele Telegram și Discord.

Potrivit anchetatorilor, aceștia discutau inclusiv despre autorii unor atacuri anterioare. „Participanții au analizat modul de operare al atacatorilor teroriști și s-au inspirat din acesta”, a transmis ABW.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a declarat că autoritățile nu vor tolera „fascismul, ura și planificarea unor atacuri sângeroase” în Polonia.

De asemenea, oficialul a precizat că, în locuința principalului suspect, au fost găsite și materiale explozive.

Pawel G., care respinge acuzațiile formulate împotriva sa de anchetatori, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de instanță.