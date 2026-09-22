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Polonia: Un adolescent, adept al ideologiei naziste, a fost arestat în timp ce plănuia atacuri asupra unei școli și a unei moschei

Serviciile de securitate internă (ABW) din Polonia au arestat un tânăr în vârstă de 17 ani, simpatizant al ideologiei naziste, bănuit că pregătea atacuri armate de amploare îndreptate împotriva unei școli și a unei moschei. Acesta a fost inculpat pentru pregătirea unui act terorist, promovarea fascismului și incitare la ură rasială.
Polonia: Un adolescent, adept al ideologiei naziste, a fost arestat în timp ce plănuia atacuri asupra unei școli și a unei moschei
Radu Mocanu
22 sept. 2026, 15:55, Știri externe
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În urma unei percheziții la domiciliul suspectului, identificat drept Pawel G.. anchetatorii au confiscat cuțite, o baionetă, precum și cărți și obiecte care aveau simboluri fasciste și naziste.

Potrivit procurorilor, analiza telefoanelor și a computerului acestuia a scos la iveală conversații referitoare la pregătirea unor atacuri în masă, relatează AFP

Agenția pentru Securitate Internă a transmis, într-un comunicat separat, că alți doi minori au fost arestați recent în legătură cu cazul lui Pawel G. Cei trei ar fi schimbat mesaje cu activiști de extremă dreapta pe platformele Telegram și Discord. 

Potrivit anchetatorilor, aceștia discutau inclusiv despre autorii unor atacuri anterioare. „Participanții au analizat modul de operare al atacatorilor teroriști și s-au inspirat din acesta”, a transmis ABW. 

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a declarat că autoritățile nu vor tolera „fascismul, ura și planificarea unor atacuri sângeroase” în Polonia. 

De asemenea, oficialul a precizat că, în locuința principalului suspect, au fost găsite și materiale explozive. 

Pawel G., care respinge acuzațiile formulate împotriva sa de anchetatori, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de instanță. 

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