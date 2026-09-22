Netanyahu îl atacă dur pe Mamdani înainte de Adunare Generală ONU: Să vă fie rușine

Acuzații de susținere a terorismului

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a lansat un atac direct la adresa primarului democrat din New York, după ce acesta și-a menținut criticile împotriva liderului de la Ierusalim.

„Să vă fie rușine, domnule Mamdani. Să vă fie rușine că susțineți Hamasul, acei monștri teroriști care ne-au măcelărit poporul. Să vă fie rușine că instigați la revolte împotriva evreilor din New York. Vin la ONU. Voi spune adevărul despre soldații noștri eroi și voi spune adevărul despre dumneavoastră”, a transmis liderul israelian printr-un mesaj publicat pe X.

Netanyahu: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas, the terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I’m coming to the UN. I’m going to tell the truth about our heroic soldiers, and I’m going to… pic.twitter.com/U4SQrijyYV — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Mamdani își menține declarațiile

Reacția premierului israelian a venit ca răspuns la declarațiile recente ale lui Zohran Mamdani.

Primarul New Yorkului a refuzat să își ceară scuze pentru discursul din timpul campaniei electorale, când promitea că va dispune arestarea premierului israelian dacă acesta va ajunge în oraș, potrivit CNN.

Acesta și-a continuat criticile, numindu-l pe Netanyahu un „criminal de război” și „arhitectul unui genocid teribil” împotriva palestinienilor.

Disputa pe fondul mandatului CPI

Conflictul dintre primarul New Yorkului și premierul Netanyahu nu este nou. Încă din luna iulie, Mamdani a declarat că Netanyahu nu este binevenit în New York și că autoritățile federale americane ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

La vremea aceea, Netanyahu l-a acuzat pe Mamdani că „alimentează ura și antisemitismul”.

Încă din 2024, Benjamin Netanyahu este acuzat de crime de război și crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională.