Prima pagină » Știrile zilei » Netanyahu îl atacă dur pe Mamdani înainte de Adunare Generală ONU: Să vă fie rușine

Netanyahu îl atacă dur pe Mamdani înainte de Adunare Generală ONU: Să vă fie rușine

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat vehement marți la adresa primarului orașului New York, Zohran Mamdani. Acesta l-a acuzat pe edil de sprijinirea organizației Hamas și de incitare la violențe împotriva comunității evreiești locale.
Netanyahu îl atacă dur pe Mamdani înainte de Adunare Generală ONU: Să vă fie rușine
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 sept. 2026, 14:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acuzații de susținere a terorismului

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a lansat un atac direct la adresa primarului democrat din New York, după ce acesta și-a menținut criticile împotriva liderului de la Ierusalim. 

„Să vă fie rușine, domnule Mamdani. Să vă fie rușine că susțineți Hamasul, acei monștri teroriști care ne-au măcelărit poporul. Să vă fie rușine că instigați la revolte împotriva evreilor din New York. Vin la ONU. Voi spune adevărul despre soldații noștri eroi și voi spune adevărul despre dumneavoastră”, a transmis liderul israelian printr-un mesaj publicat pe X. 

Mamdani își menține declarațiile

Reacția premierului israelian a venit ca răspuns la declarațiile recente ale lui Zohran Mamdani

Primarul New Yorkului a refuzat să își ceară scuze pentru discursul din timpul campaniei electorale, când promitea că va dispune arestarea premierului israelian dacă acesta va ajunge în oraș, potrivit CNN. 

Acesta și-a continuat criticile, numindu-l pe Netanyahu un „criminal de război” și „arhitectul unui genocid teribil” împotriva palestinienilor. 

Disputa pe fondul mandatului CPI

Conflictul dintre primarul New Yorkului și premierul Netanyahu nu este nou. Încă din luna iulie, Mamdani a declarat că Netanyahu nu este binevenit în New York și că autoritățile federale americane ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională.  

La vremea aceea, Netanyahu l-a acuzat pe Mamdani că „alimentează ura și antisemitismul”. 

Încă din 2024, Benjamin Netanyahu este acuzat de crime de război și crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională. 

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani, cu origini românești, care a fost încoronată Miss Italia 2026
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Libertatea
Două zodii care ar putea avea parte de o perioadă financiară spectaculoasă până în 2030. Astrologii anunță schimbări importante
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia