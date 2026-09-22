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Mamdani îl numește din nou „criminal de război” pe Netanyahu. Ce spune acum despre promisiunea de a-l aresta

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, își menține criticile la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu și îl numește din nou „criminal de război”.
Mamdani îl numește din nou „criminal de război” pe Netanyahu. Ce spune acum despre promisiunea de a-l aresta
Zohran Mamdani. Sursa foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
22 sept. 2026, 12:13, Știri externe
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Într-un interviu acordat jurnalistei Christiane Amanpour pe CNN, Mamdani a recunoscut însă că administrația orașului New York nu are autoritatea legală de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele lui Netanyahu.

Declarațiile vin pe fondul prezenței lui Netanyahu la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Mamdani a promis în timpul campaniei electorale că va dispune arestarea premierului israelian dacă acesta va ajunge în oraș.

Ulterior, administrația sa a analizat posibilitățile juridice și a concluzionat că primarul nu are această competență. CNN a relatat anterior că Mamdani a cerut autorităților federale americane să pună în aplicare mandatul CPI.

Mamdani își menține acuzațiile la adresa lui Netanyahu

Întrebat dacă regretă că a vorbit despre arestarea lui Netanyahu, Mamdani a respins ideea că declarația sa a fost o greșeală. El a spus că a încercat să fie sincer cu locuitorii New Yorkului și l-a descris pe Netanyahu drept „criminal de război” și „arhitectul unui genocid teribil” împotriva palestinienilor.

Formulările reprezintă poziția exprimată de Mamdani. CPI îl acuză pe Netanyahu, prin mandatul de arestare emis în 2024, de presupuse crime de război și crime împotriva umanității în legătură cu războiul din Gaza. Netanyahu și guvernul israelian au respins acuzațiile.

Premierul israelian Benjamin Netanyah. Fotografie de Li Rui/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Ce spune primarul despre mandatul CPI

Mamdani a susținut că mandatul emis de CPI ar trebui respectat și a invocat importanța regulilor internaționale. „Orașul New York nu are autoritatea” de a executa mandatul, a recunoscut primarul în interviu. El a argumentat însă că existența unei instituții internaționale care emite astfel de mandate trebuie luată în considerare de statele și autoritățile care susțin respectarea dreptului internațional.

Statele Unite nu sunt parte la Statutul de la Roma, tratatul care stă la baza CPI. Administrația Trump s-a opus mandatului emis împotriva lui Netanyahu și a criticat în repetate rânduri competența Curții în acest caz.

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