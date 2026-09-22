Anularea Brexitului, posibilă temă în programul electoral al Partidului Laburist al premierului britanic

Prim-ministrul Marii Britanii, care va avea marți prima sa întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a exclus includerea anulării Brexitului în următorul program electoral al Partidului Laburist, dar a sugerat că țara ar trebui să se concentreze mai întâi pe asigurarea unor legături comerciale mai strânse, potrivit The Guardian.

Miniștrii și-au exprimat în privat temerile că resetarea UE a pierdut un impuls semnificativ de când Burnham a devenit prim-ministru, iar un summit pe această temă va fi probabil amânat din nou, cu excepția cazului în care blocul comunitar este de acord să discute o legislație care ar putea bloca afacerile britanice din anumite industrii ale UE.

Burnham a declarat că se va ține de liniile roșii ale lui Keir Starmer în această etapă a alegerilor, dar este sub presiunea parlamentarilor laburiști care s-au opus Brexitului să schimbe tactica, în parte din cauza potențialului impuls al creșterii economice.

Summit Regatul Unit-UE

Întrebat de reporteri, în timpul zborului său spre New York, luni, pentru Adunarea Generală a ONU, dacă ar putea exclude includerea unei inversări a Brexitului în următorul manifest laburist , el a spus: „În acest moment, ne concentrăm pe un summit Regatul Unit-UE, care sperăm să aibă loc la sfârșitul acestui an”.

„Prioritatea mea imediată este să continui munca bună depusă de Keir în reconstrucția podurilor. Pentru că acele poduri au fost rupte la începutul acestui deceniu. Iar Keir a făcut o treabă bună în restabilirea acestei relații”, a declarat premierul briatnic.

„Ceea ce trebuie să facem acum este să trecem la nivelul următor în ceea ce privește ajungerea la un acord practic care va stimula și mai mult economia britanică. Iar aceste chestiuni reprezintă substanța summitului, alături de solicitările UE privind mobilitatea tinerilor”, a mai spus el.

Sprijin considerabil în rândul statelor membre ale UE

Prim-ministrul a recunoscut că are îngrijorări cu privire la legislația „Fabricat în Europa” a blocului comunitar, care este concepută pentru a limita prezența tot mai mare a Chinei, dar ar putea afecta și industria și lanțurile de aprovizionare britanice.

El a spus că va împărtăși aceste preocupări „într-un spirit constructiv” cu von der Leyen. „Celelalte probleme de discutat, sunt pentru altă dată”, a spus el despre reîntoarcerea în blocul comunitar.

Burnham a declarat că Regatul Unit se bucură de un sprijin considerabil în rândul statelor membre ale UE pentru poziția sa privind legislația „fabricat în Europa”, care amenință să zădărnicească negocierile în curs privind resetarea .