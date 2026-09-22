Papa Leon merge în Franța, în prima vizită oficială a unui papă în aproape 20 de ani, după scandalul abuzurilor

Papa Leon al XIV-lea pleacă vineri, 25 septembrie, spre Franța, pentru prima vizită oficială a unui papă în această țară din ultimii aproape 20 de ani.

Liderii catolici speră ca vizita de patru zile să ajute la refacerea prestigiului Bisericii, afectat după raportul din 2021 privind abuzurile asupra copiilor comise de preoți, care a provocat un șoc la nivel național.

Potrivit Reuters, Papa se va întâlni, în timpul vizitei, cu supraviețuitori ai abuzurilor. Acesta este așteptat să atragă și mulțimi numeroase la o liturghie în aer liber în centrul Parisului.

De asemenea, el va avea întâlniri cu lideri francezi, reprezentanți ai ONU și ai Uniunii Europene, în cadrul turneului care va include trei orașe.

„Vizita Papei Leo în Franța a stârnit un adevărat val” de interes, a declarat pentru Reuters episcopul francez pensionat Marc Stenger.

Aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la liturghia în aer liber de sâmbătă, în apropierea celebrei Avenue des Champs-Élysées din Paris.

„Catolicii francezi… afirmă cu voce tare că au nevoie de Biserică pentru a-și găsi drumul în aceste momente de incertitudine din istoria lumii”, a mai spus Stenger.

Papa Leon va vorbi, probabil, despre inteligența artificială

Programul Papei Leon al XIV-lea la Paris include, pe lângă altele, o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron și cu alți lideri francezi la Palatul Élysée.

Acesta va merge și la sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, care este victima unor probleme financiare după ce președintele SUA, Donald Trump, a retras Statele Unite din agenție în 2025.

În luna mai, Papa a publicat un manifest în care a avertizat asupra pericolelor inteligenței artificiale, cerând reglementarea internațională a acestui domeniu. Este de așteptat ca Papa să abordeze și această temă în timpul vizitei la UNESCO.

Acesta ar urma să țină un discurs despre încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale, în cadrul căruia va vorbi „despre sensul existenței, despre ceea ce face ca ființele umane să fie umane și ce nu”, a declarat Matteo Bruni, purtătorul de cuvânt al Vaticanului.

Papa va conduce și o slujbă de rugăciune la Paris, în catedrala Notre-Dame, restaurată după incendiul devastator din 2019, care a distrus aproape complet construcția. Va fi prima vizită a unui papă la Notre-Dame după incendiu.

Biserica, „profund rănită” de scandalurile privind abuzurile

Papa Leon se va mai întâlni duminică, la Lourdes, cu șapte supraviețuitori ai abuzurilor comise de membri ai clerului catolic, au anunțat mai multe persoane implicate în organizarea întâlnirii, conform Reuters.

Vaticanul nu a oferit alte detalii despre întâlnire. În mod obișnuit, Sfântul Scaun face publice informațiile despre întâlnirile papei cu victimele abuzurilor după ce acestea au loc.

Un raport publicat în 2021 a arătat că aproximativ 330.000 de copii din Franța au fost abuzați de membri ai clerului catolic și de lideri laici ai Bisericii pe parcursul a șapte decenii.

Raportul, care a urmat unor investigații similare din Statele Unite, Spania și Portugalia, a concluzionat că Biserica a manifestat „o indiferență profundă, totală și chiar crudă” față de victime.