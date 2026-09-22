Atac armat la un liceu din Turcia: Suspectul a fost reținut după ce opt persoane au fost rănite

Opt persoane au fost rănite marți dimineață, în urma unui atac armat produs în fața unui liceu tehnologic din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din vestul Turciei. Un individ a deschis focul la întâmplare și în urma intervenției autorităților a fost reținut.