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Atac armat la un liceu din Turcia: Suspectul a fost reținut după ce opt persoane au fost rănite

Opt persoane au fost rănite marți dimineață, în urma unui atac armat produs în fața unui liceu tehnologic din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din vestul Turciei. Un individ a deschis focul la întâmplare și în urma intervenției autorităților a fost reținut.
Atac armat la un liceu din Turcia: Suspectul a fost reținut după ce opt persoane au fost rănite
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
22 sept. 2026, 11:22, Știri externe
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Focuri de armă la primele ore ale dimineții

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:00, în cartierul Albayrak, în perimetrul Liceului Tehnologic și Vocațional Anatolian „İnci Üzmez”, potrivit Türkiye Today

Potrivit primelor informații,  individul a deschis focul la întâmplare, rănind opt persoane, printre care și elevi ai liceului. 

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje echipaje de poliție și ambulanțe. 

Victimele au fost transportate imediat la Spitalul de Stat din Turgutlu pentru a primi îngrijiri medicale. 

Panică printre părinți

Vestea atacului a declanșat momente de tensiune extremă în fața liceului. Zeci de părinți îngrijorați au venit de urgență pentru a-și recupera copiii.

Din cauza măsurilor de securitate impuse de autorități, au avut loc mai multe îmbrânceli între părinți și forțele de ordine. 

„În urma incidentului, persoana suspectată că ar fi tras cu arma a fost reținută și preluată în custodie de către forțele noastre de securitate. A fost demarată o anchetă judiciară și administrativă privind incidentul, iar informațiile despre evoluția situației vor fi comunicate ulterior”, au transmis autoritățile locale. 

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