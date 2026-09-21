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Notre-Dame îl așteaptă pe Papa Leon al XIV-lea. Lucrările vor fi oprite pentru vizită

Catedrala Notre-Dame din Paris se pregătește să-l primească pe Papa Leon al XIV-lea, care va ajunge vineri în capitala Franței. Pentru câteva ore, lucrările de restaurare aflate încă în desfășurare vor fi oprite.
Notre-Dame îl așteaptă pe Papa Leon al XIV-lea. Lucrările vor fi oprite pentru vizită
Catedrala Notre-Dame din Paris/sursa foto: Facebook/Cathédrale Notre-Dame de Paris
Maria Miron
21 sept. 2026, 20:56, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea va ajunge vineri, 25 septembrie, la Paris, în prima zi a vizitei sale în Franța. Suveranul Pontif va merge la Catedrala Notre-Dame, unde va celebra vecernia, slujba religioasă de seară, potrivit Europe 1.

Echipele care lucrează la monument pregătesc catedrala pentru vizită și pentru prezentarea rezultatelor amplului proces de reconstrucție și restaurare.

Philippe Jost, președintele Rebâtir Notre-Dame, instituția publică responsabilă de restaurarea Catedralei Notre-Dame după incendiul din 2019, spune că vizita este un prilej de a-i prezenta Papei rezultatul mai multor ani de muncă și ceea ce el numește „excelența franceză”.

Lucrările vor fi oprite pentru câteva ore

Muncitorii își vor întrerupe activitatea pe durata vizitei Papei Leon al XIV-lea. Restaurarea catedralei continuă însă și după redeschiderea acesteia.

Urmele incendiului au fost în mare parte înlăturate, dar intervențiile continuă în anumite zone ale monumentului. Printre acestea se numără arcurile butante, elemente arhitecturale esențiale pentru stabilitatea bolților catedralei.

Unele dintre pietrele deteriorate trebuie, de asemenea, înlocuite. Muncitorii le îndepărtează pe cele care nu mai pot fi păstrate și montează în locul lor blocuri noi.

„Este puțin ca la Lego”, a explicat Clara Bayer, responsabilă de lucrări la Notre-Dame.

Pietrele noi, prelucrate pentru a semăna cu cele vechi

Restauratorii încearcă să facă intervențiile cât mai puțin vizibile. Pietrele noi sunt prelucrate astfel încât să reproducă uzura naturală a celor vechi și să permită întregii structuri să îmbătrânească într-un mod uniform.

La mai bine de șapte ani de la incendiul din aprilie 2019, care a distrus acoperișul și turla Catedralei Notre-Dame, lucrările de restaurare continuă.

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