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„Știu că sună nebunesc”: Un băiat de 15 ani vrea să devină cel mai tânăr guvernator din SUA. Statul nu stabilește o vârstă minimă pentru candidați

Un băiat de doar 15 ani și-a propus să devină cel mai tânăr guvernator din SUA. Candidatura sa este posibilă în statul Vermont datorită unei lacune legale ce nu stabilește o vârstă minimă pentru candidați.
„Știu că sună nebunesc”: Un băiat de 15 ani vrea să devină cel mai tânăr guvernator din SUA. Statul nu stabilește o vârstă minimă pentru candidați
sursa foto. pixabay
Ioana Târziu
21 sept. 2026, 21:32, Știri externe
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Dean Roy este cea mai tânără persoană care a aspirat vreodată la un rol politic major în Statele Unite.

„Am căutat vârsta minimă pentru a candida la o funcție și am descoperit că nu există una în Vermont”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului Times, potrivit Le Figaro.

Articolul 23 din text impune o singură condiție: să fi locuit în stat în ultimii patru ani dinaintea alegerilor, iar băiatul îndeplinește acest criteriu.

„Știu că sună o nebunie, un tânăr de 15 ani candidează la funcția de guvernator, dar sincer, uită-te la cei care sunt la putere acum. Fac asta de o veșnicie și nimic nu funcționează”, și-a motivat el candidatura.

Băiatul vrea să interzică supravegherea în masă, propune construirea de noi centrale nucleare pentru a consolida independența energetică a statului său și a pus în prim-plan locuințele.

„Dacă voi fi ales, voi abroga Legea 250, un set de reglementări privind locuințele din Vermont, pentru a încuraja construirea de locuințe mai accesibile. De asemenea, voi susține limitarea numărului de închirieri Airbnb în stat și creșterea impozitelor pe închirierile pe termen scurt”, a declarat el.

Adolescentul contestă, de asemenea, concentrarea averii în mâinile anumitor miliardari, precum Elon Musk.

„O singură persoană deține acum mai multă avere decât vor vedea majoritatea țărilor vreodată în câteva generații. În calitate de guvernator al vostru, nimeni din Vermont nu va putea depăși un miliard de dolari în avere netă. Orice sumă peste această sumă va merge direct la guvern pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie”, a continuat tânărul.

„Nu mă aștept neapărat să câștig. Ceea ce sper este să lansez mișcarea și să încurajez mai mulți tineri să mi se alăture și să spună: da, și noi vrem să facem o diferență”, a mai spus el.

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