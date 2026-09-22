Iranul este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz dacă SUA reduc presiunea militară și ridică blocada

Nu există detalii mai recente despre cum ar funcționa exact această redeschidere în practică, iar SUA nu a comentat raportul, relatează The Guardian.

Oficialul a declarat, de asemenea că delegația iraniană la Adunarea Generală a ONU are autoritate deplină de a reînvia diplomația cu oficialii americani.

Traficul vizibil prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus considerabil, dar unele petroliere continuă să exporte petrol călătorind cu transponderele dezactivate pentru a evita detectarea.

17 nave de transport au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în weekend

Un total de 17 nave de transport marfă au tranzitat strâmtoarea în weekend, în scădere față de 37 cu o săptămână mai devreme, au arătat datele maritime de luni. Înainte de război, se estima că 120 de nave traversau strâmtoarea în fiecare zi.

În ciuda reducerii numărului de călătorii pe această cale navigabilă strategică, prețurile petrolului au scăzut ieri pentru a patra sesiune consecutivă, pe fondul unor noi perspective pentru o diplomație reînnoită.

Teheranul și Washingtonul au făcut schimb de amenințări duminică, deși președintele american, Donald Trump, a declarat că ar fi deschis unei întâlniri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care călătorește la New York pentru reuniunea ONU.

Printre condițiile anterioare impuse de Iran pentru redeschiderea strâmtorii s-au numărat și o clauză pentru războiul pe „toate fronturile” – referindu-se la atacul Israelului asupra Libanului – și eliberarea fondurilor înghețate.