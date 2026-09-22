Prima pagină » Știri externe » O fetiță de șase ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik

O fetiță de șase ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik

O fetiță chineză în vârstă de șase ani a stabilit un nou record mondial feminin, rezolvând un cub Rubik de dimensiuni trei pe trei în puțin peste patru secunde, potrivit presei oficiale.
O fetiță de șase ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
22 sept. 2026, 14:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inventat în anii 1970, cubul Rubik este un puzzle cubic alcătuit din pătrate mici colorate care sunt rotite pentru a dezvălui șase fețe solide, fiecare de o culoare diferită.

Tânăra Lian Yunzhi a doborât recordul mondial mediu pentru rezolvarea cubului Rubik de două ori în septembrie, la două competiții Asociației Mondiale a Cubului, organizația internațională care guvernează competițiile de cub Rubik, potrivit postului de televiziune de stat CCTV. Aceste turnee au avut loc în China, în orașele Wuhan și Guangzhou, relatează Le Figaro.

Fata a obținut o medie de 4,52 secunde la cinci încercări la prima încercare și 4,27 secunde la a doua încercare. Lian Yunzhi este „prima concurentă care a obținut un timp mediu sub 4,5 secunde”, a relatat CCTV.

Recordul mondial masculin la aceeași categorie este deținut de un alt concurent chinez, Yiheng Wang, cu un timp mediu de 3,51 secunde, potrivit Asociației Mondiale a Cubului. Recordul mondial masculin pentru rezolvarea unei singure încercări este de 2,76 secunde (stabilit de polonezul Teodor Zajder), conform site-urilor web ale Asociației Mondiale a Cubului și Guinness World Records.

Fata a memorat acum peste 1.300 de algoritmi

Într-o înregistrare video publicată de CCTV, tânăra campioană, purtând o fundă roșie în păr, poate fi văzută rotind și întorcând fețele cubului cu o dexteritate impresionantă. Odată ce puzzle-ul este rezolvat, îl așază pe masă, aplaudă și ridică pumnul în aer. Cubul Rubik este una dintre numeroasele sale activități extracurriculare, alături de dans și muzică, a declarat mama ei, Lin Yangxi, pentru publicația media chineză Red Star News. Pentru ea, este „o activitate excelentă pentru dezvoltarea abilităților generale ale unui copil”.

Fata a memorat acum peste 1.300 de secvențe de mișcări – „algoritmii” care permit rezolvarea cubului – și exersează două-trei ore pe zi, potrivit lui Lin Yangxi.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani, cu origini românești, care a fost încoronată Miss Italia 2026
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Libertatea
Două zodii care ar putea avea parte de o perioadă financiară spectaculoasă până în 2030. Astrologii anunță schimbări importante
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia