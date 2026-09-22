O fetiță de șase ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik

Inventat în anii 1970, cubul Rubik este un puzzle cubic alcătuit din pătrate mici colorate care sunt rotite pentru a dezvălui șase fețe solide, fiecare de o culoare diferită.

Tânăra Lian Yunzhi a doborât recordul mondial mediu pentru rezolvarea cubului Rubik de două ori în septembrie, la două competiții Asociației Mondiale a Cubului, organizația internațională care guvernează competițiile de cub Rubik, potrivit postului de televiziune de stat CCTV. Aceste turnee au avut loc în China, în orașele Wuhan și Guangzhou, relatează Le Figaro.

Fata a obținut o medie de 4,52 secunde la cinci încercări la prima încercare și 4,27 secunde la a doua încercare. Lian Yunzhi este „prima concurentă care a obținut un timp mediu sub 4,5 secunde”, a relatat CCTV.

Recordul mondial masculin la aceeași categorie este deținut de un alt concurent chinez, Yiheng Wang, cu un timp mediu de 3,51 secunde, potrivit Asociației Mondiale a Cubului. Recordul mondial masculin pentru rezolvarea unei singure încercări este de 2,76 secunde (stabilit de polonezul Teodor Zajder), conform site-urilor web ale Asociației Mondiale a Cubului și Guinness World Records.

Fata a memorat acum peste 1.300 de algoritmi

Într-o înregistrare video publicată de CCTV, tânăra campioană, purtând o fundă roșie în păr, poate fi văzută rotind și întorcând fețele cubului cu o dexteritate impresionantă. Odată ce puzzle-ul este rezolvat, îl așază pe masă, aplaudă și ridică pumnul în aer. Cubul Rubik este una dintre numeroasele sale activități extracurriculare, alături de dans și muzică, a declarat mama ei, Lin Yangxi, pentru publicația media chineză Red Star News. Pentru ea, este „o activitate excelentă pentru dezvoltarea abilităților generale ale unui copil”.

Fata a memorat acum peste 1.300 de secvențe de mișcări – „algoritmii” care permit rezolvarea cubului – și exersează două-trei ore pe zi, potrivit lui Lin Yangxi.