Cum a transformat Rusia prizonierii ucraineni în instrumente de propagandă. Mii de videoclipuri ajung pe rețelele sociale

Volodimir Srebrodolskyy lupta pe frontul din estul Ucrainei când a fost capturat de forțele ruse. Într-o înregistrare publicată ulterior pe Telegram, soldatul spunea că nu vrea să se întoarcă în Ucraina și că și-ar dori ca războiul să se termine, arată o investigație NBC News. Videoclipul părea să transmită imaginea unui militar care își respinsese propria țară. Pentru localitatea sa natală, însă, consecințele au fost mult mai grave.

Un videoclip din captivitate a schimbat imaginea unui soldat

Srebrodolskyy provenea din Karpylivka, un sat cu aproximativ 500 de locuitori din regiunea Cernihiv. După apariția videoclipului, în comunitate au început discuțiile despre presupusa sa trădare. Unii localnici au ajuns să creadă că soldatul se întorsese împotriva Ucrainei. În realitate, înregistrarea fusese realizată în timp ce acesta se afla în captivitate.

Srebrodolskyy a murit câteva săptămâni după filmare. Când trupul său a fost pregătit pentru repatriere și înmormântare, reacțiile din sat au continuat. Unii localnici au amenințat că vor recurge la violență dacă primarul îi permitea să fie îngropat în cimitirul local. Alții l-au apărat și au susținut că plecase voluntar la război și nu încercase să evite mobilizarea.

În cele din urmă, Srebrodolskyy a fost îngropat la aproximativ 100 de kilometri de satul natal, într-un cimitir aflat la marginea unui oraș. Mormântul său se află separat de zona în care sunt îngropați alți militari. O investigație privind moartea sa a fost deschisă de procurorii ucraineni după repatrierea trupului, în aprilie 2025. Autopsia a indicat o rană provocată prin înjunghiere în zona abdomenului. Ancheta este în desfășurare.

Prizonierii sunt filmați după un scenariu repetat

Potrivit investigației, mii de videoclipuri cu prizonieri ucraineni au fost publicate pe rețelele sociale rusești. Unele au ajuns și la televiziuni controlate de stat. Înregistrările urmează adesea un tipar similar. Prizonierii critică propriii comandanți, vorbesc despre corupție, spun că nu vor să se întoarcă în Ucraina sau afirmă că își doresc încheierea războiului.

Numărul exact al videoclipurilor nu poate fi stabilit, deoarece multe sunt șterse ulterior. Organizația Media Initiative for Human Rights estimează însă că este vorba despre mii de înregistrări. Un alt fost prizonier ucrainean, Evhen Șîbalov, a povestit că a fost obligat să participe la un interviu pentru Russia Today în timpul captivității.

El spune că metoda era diferită de simpla citire a unui text. Intervievatorii încercau să-l determine să formuleze singur afirmații care puteau fi prezentate ulterior drept poziții favorabile Rusiei sau critice la adresa Ucrainei. Șîbalov a fost capturat în 2022 și a petrecut șapte luni în captivitate. Videoclipul în care apărea a devenit ulterior și o dovadă că era în viață și se afla în detenție, contribuind la includerea sa pe lista pentru schimbul de prizonieri.

Un alt militar, medicul Mykola Șustrov, a povestit că prizonierii erau supuși unor bătăi și interogatorii. În timpul captivității, Srebrodolskyy a ajuns în aceeași celulă, grav rănit. Șustrov a spus că acesta fusese bătut după ce nu reușise să recite imnul Rusiei. Avea abdomenul umflat și nu putea să bea apă. A cerut ajutor medical, însă ambulanța a venit abia dimineața. Srebrodolskyy nu a supraviețuit.

Cazurile detențiilor de pe teritoriul Rusiei sunt greu de documentat

Cazurile prezentate de NBC se înscriu într-un context mai larg. Misiunea ONU pentru monitorizarea drepturilor omului în Ucraina a intervievat peste 850 de prizonieri ucraineni. Dintre aceștia, 96% au declarat că au fost supuși torturii sau altor forme de rele tratamente. Human Rights Watch a atras anterior atenția că prizonierii de război trebuie protejați de expunerea publică, intimidare și umilire, în conformitate cu Convențiile de la Geneva.

ONU a documentat, de asemenea, cazuri de rele tratamente raportate de prizonieri ruși. Potrivit sursei, Ucraina permite însă accesul organizațiilor de monitorizare la locurile în care sunt deținuți prizonierii, în timp ce accesul în cazul detențiilor din Rusia este mult mai limitat.