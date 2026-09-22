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Tragedie în Maramureș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce copacul pe care îl tăia a căzut peste el

Un bărbat în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața luni seară, pe raza localității maramureșene Suciu de Sus, după ce a fost accidentat mortal de un copac pe care încerca să-l taie.
Tragedie în Maramureș: Un bărbat și-a pierdut viața după ce copacul pe care îl tăia a căzut peste el
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 sept. 2026, 14:02, Social
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Incidentul s-a produs luni seara și polițiștii au intervenit după ce au fost alertați printr-un apel la numărul de urgențe 112. 

Din primele verificări efectuate de oamenii legii reiese că bărbatul de 61 de ani încerca să doboare un copac care a căzut peste el. 

„Deplasați la fața locului, polițiștii au efectuat verificări, iar din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, în timp ce efectua activități de tăiere a unui arbore, ar fi fost surprins și accidentat de acesta”, transmite IPJ Maramureș. 

La fața locului au intervenit echipajele de prim-ajutor, care au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de serviciile de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au mai transmis polițiștii maramureșeni.  

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