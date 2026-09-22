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Termoenergetica începe de la 1 octombrie probele pentru sezonul de încălzire. Ce trebuie să știe bucureștenii

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) începe, de la 1 octombrie, pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor face etapizat.
Termoenergetica începe de la 1 octombrie probele pentru sezonul de încălzire. Ce trebuie să știe bucureștenii
Sursa foto: iStock
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 13:49, Social
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Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, printr-un afiș la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației, transmite Termoenergetica.

Compania recomandă locatarilor și asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile înainte de începerea acestei etape.

În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației.

De asemenea, asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, mai anunță Termoenergetica.

Operațiunile reprezintă o etapă de pregătire a sistemului de termoficare din București înainte de începerea sezonului rece 2026-2027.

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