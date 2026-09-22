Începe facultatea? MAI lansează „STUDENT STARTER KIT”, ghidul de siguranță pentru studenți

Campania are ca scop informarea tinerilor cu privire la principalele situații de risc cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi și la măsurile pe care le pot lua pentru a le preveni.

Recomandări pentru siguranța studenților

În cadrul campaniei, MAI pune la dispoziția studenților o broșură cu recomandări practice pentru diverse situații, de la siguranța în mediul online și protejarea bunurilor personale până la deplasări și prevenirea fraudelor.

Materialul se adresează în special studenților aflați la începutul vieții universitare, perioadă în care mulți dintre aceștia se mută într-un alt oraș, locuiesc pentru prima dată singuri sau în cămine și încep să își gestioneze independent resursele și responsabilitățile.

Broșura „STUDENT STARTER KIT” include și informații despre modul în care studenții pot solicita sprijin atunci când se confruntă cu o situație neprevăzută.

STUDENT STARTER KIT, campania MAI pentru un an universitar mai sigur

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne îi încurajează pe studenți să consulte materialul și să țină cont de recomandările prezentate.

„Viața de student vine cu noi responsabilități și provocări, iar informațiile corecte, primite la timp, pot contribui la prevenirea unor situații de risc”, transmite MAI.

Campania „STUDENT STARTER KIT” urmărește să contribuie la crearea unui mediu universitar mai sigur prin informarea și responsabilizarea studenților.