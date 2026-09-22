Au început lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova

„Start lucrări de punere în siguranță a blocului din Rahova! Primii popi (stâlpi de susținere) au fost montați pe casa scării. Muncitorii intră echipați cu camere video corporale, iar imaginile se descarcă la un interval de două ore și jumătate”, a transmis PMB, marți, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Etapele premergătoare șantierului

Încă de săptămâna trecută, municipalitatea a anunțat oficial că toate obligațiile administrative și tehnice premergătoare șantierului au fost încheiate la termen, permițând demararea lucrărilor efective.

„Începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem: Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie; Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; Am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță”, se arăta în mesajul publicat joia trecută, 17 septembrie, pe Facebook de autoritățile locale.

Bilanțul tragediei și sprijinul acordat locatarilor

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în acest caz.

Zeci de apartamente din blocul situat pe Calea Rahovei au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a suportat chiria pentru familiile relocate în apartamente închiriate.

Potrivit municipalității, până în prezent au fost plătiți aproximativ 115.000 de euro pentru chiria celor 43 de familii evacuate.