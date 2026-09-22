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Prima ninsoare a ajuns la peste 2.000 de metri. Salvamont Sibiu: Atenție pe traseele montane!

Primele ninsori din acest sezon au ajuns în zona alpină, la altitudini de peste 2.000 de metri, iar Salvamont Sibiu îi avertizează pe turiști că vremea se poate schimba rapid la munte.
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Andrei Rachieru
22 sept. 2026, 13:10, Social
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Chiar dacă în zonele joase temperaturile și peisajul sunt încă specifice toamnei, la altitudine au apărut deja zăpada și gheața.

Salvamontiștii atrag atenția că temperaturile pot coborî sub pragul înghețului, iar vântul puternic și vizibilitatea redusă pot transforma traseele într-un timp scurt.

Prima ninsoare la munte schimbă condițiile de pe trasee

Traseele care în perioada de vară sunt ușor accesibile pot deveni mult mai dificile odată cu apariția zăpezii și a gheții. Stratul de zăpadă poate ascunde marcajele, iar porțiunile aparent simple pot deveni alunecoase și periculoase.

Salvamont Sibiu recomandă turiștilor să verifice prognoza meteo și starea traseului înainte de plecare și să își adapteze traseul în funcție de condițiile din teren și de propria experiență.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să poarte încălțăminte cu talpă aderentă și, atunci când condițiile o impun, echipament specific sezonului rece. Durata traseului poate crește semnificativ din cauza zăpezii și a terenului alunecos.

A nins și pe Transfăgărășan

Prima ninsoare din acest sezon a fost semnalată și pe Transfăgărășan. Drumurile montane au fost acoperite cu un strat de zăpadă, însă, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, traficul nu a fost afectat.

Salvamontiștii recomandă ca turiștii să plece suficient de devreme pentru a evita întoarcerea pe întuneric, să nu abordeze singuri traseele dificile și să anunțe o persoană apropiată cu privire la traseul ales și ora estimată de întoarcere.

Telefonul trebuie să fie încărcat, iar turiștii sunt sfătuiți să aibă, dacă este posibil, și o sursă suplimentară de energie.

„La peste 2.000 m, condițiile meteo se pot modifica în doar câteva ore”, avertizează Salvamont Sibiu.

Turiștii sunt îndemnați să renunțe la traseu sau să îl schimbe dacă vremea se înrăutățește ori condițiile din teren devin nefavorabile. În cazul unei situații de urgență, trebuie apelat numărul 112.

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