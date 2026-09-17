Sibiul intră pe harta Marriott: fostul Golden Tulip Ana Tower devine Courtyard by Marriott Downtown Sibiu

Prin rebrandingul fostului hotel Golden Tulip Ana Tower, brandul internațional Courtyard by Marriott ajunge la Sibiu, aducând o nouă experiență de ospitalitate de patru stele. Situat pe Strada Școala de Înot nr. 2, în imediata apropiere a centrului istoric, Courtyard by Marriott Downtown Sibiu reunește într-un singur loc confortul contemporan, facilități dedicate segmentului corporate, gastronomie cu specific românesc, spații pentru evenimente și facilități de wellness, oferind oaspeților un echilibru între business, relaxare și experiențe urbane.

Hotelul, care dispune de 81 de camere, este amplasat strategic atât pentru oaspeții aflați în călătorii de business, cât și pentru cei care descoperă Sibiul ca destinație turistică. Poziționarea sa permite accesul facil către centrul istoric al Sibiului, în timp ce etajele superioare oferă priveliști asupra orașului.

Un hotel gândit pentru ritmul orașului

Courtyard by Marriott Downtown Sibiu propune un echilibru între funcționalitate și confort. Spațiile hotelului sunt concepute pentru oaspeții care își împart timpul între întâlniri, explorarea orașului și momente de relaxare.

„Courtyard by Marriott Downtown Sibiu este mai mult decât un hotel. Este un spațiu în care businessul, turismul și experiențele de relaxare se întâlnesc într-un mod firesc. Ne dorim ca fiecare oaspete să găsească aici atât eficiența de care are nevoie într-o călătorie de afaceri, cât și confortul și atmosfera potrivite pentru a se bucura de Sibiu.”

Panoramic Bistro & Bar – experiență culinară cu specific românesc

Unul dintre punctele de atracție ale hotelului este Panoramic Bistro & Bar, restaurantul propriu care aduce în prim-plan preparate cu specific românesc, reinterpretate într-o manieră contemporană și servite într-un cadru elegant. Deschis atât oaspeților hotelului, cât și publicului local, restaurantul oferă un spațiu potrivit pentru un prânz de business, o cină sau întâlniri într-o atmosferă plăcută și rafinată.

Două săli de conferință pentru evenimente corporate

Courtyard by Marriott Downtown Sibiu este, în același timp, o destinație dedicată evenimentelor și întâlnirilor de business. Hotelul dispune de două săli moderne de conferință, versatile și ușor de adaptat pentru o varietate de evenimente, de la conferințe, întâlniri și sesiuni de training, până la prezentări, recepții și evenimente private.

Centru fitness în centrul Sibiului

Centrul de fitness este destinat celor care doresc să își păstreze rutina de mișcare chiar și atunci când sunt departe de casă. Zona include saună si hamam oferind un refugiu potrivit după o zi de întâlniri, o sesiune de explorare a orașului sau o călătorie solicitantă. Astfel, hotelul integrează într-un singur concept cele trei componente esențiale ale unei șederi moderne: odihnă, activitate și relaxare.

O nouă adresă pentru turismul de business și leisure din Sibiu

Aflat la doar câteva minute de principalele puncte de interes ale orașului, Courtyard by Marriott Downtown Sibiu se adresează unui public variat: oameni de afaceri, turiști, participanți la conferințe, grupuri și familii.

Courtyard by Marriott Downtown Sibiu face parte din portofoliul Marriott Bonvoy, programul global de călătorie al Marriott International, oferind oaspeților acces la beneficii dedicate și la experiențe exclusive în cadrul unui portofoliu internațional de branduri hoteliere. Prin programul de fidelizare, membrii Marriott Bonvoy beneficiază de avantaje precum acumularea și utilizarea punctelor, nopți gratuite și recunoașterea statutului Elite, în funcție de nivelul de membru.