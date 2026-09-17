Jazz in the Park Competition anunță programul pe zile. JEMMA, trupa italiană care a câștigat marele premiu anul trecut, revine pentru a închide festivalul

România găzduiește la Cluj, între 18 și 20 septembrie, o nouă ediție Jazz in the Park Competition, una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru noua generație de artiști din Europa de Est. Premiile ediției de anul acesta se ridică la o valoare de peste 50.000 de euro.

12 trupe finaliste vin la Jazz in the Park Competition pentru prima dată, iar altele se întorc un an mai târziu pe aceeași scenă, dar dintr-o poziție complet diferită. JEMMA, trupa italiană care a câștigat marele premiu al ediției de anul trecut, este unul dintre cele mai recente exemple despre ce poate însemna competiția pentru un artist aflat la început de drum: o întâlnire cu publicul, o recunoaștere internațională și o nouă invitație pe scena festivalului.

Anul trecut, cei opt muzicieni din JEMMA au cucerit juriul și publicul cu un amestec de world music, jazz-rock, fusion și ambient și au plecat de la Cluj cu marele premiu al competiției, în valoare de 5.000 de euro, dar și cu o invitație de a reveni la Jazz in the Park. Trupa a câștigat atunci și Premiul pentru cea mai bună compoziție.

În 2026, povestea continuă: JEMMA revine la Cluj pentru concertul de închidere al Jazz in the Park Competition, duminică, 20 septembrie, de la 21:45. În aceeași seară va avea loc și ceremonia de premiere a noii generații de finaliști.

Premii de peste 50.000 de euro și oportunități care merg dincolo de competiție

Și în acest an, premiile puse în joc sunt construite pentru a susține dezvoltarea artiștilor după competiție.

Premiul I este de 6.000 de euro brut și include invitația de a susține un concert în cadrul Jazz in the Park 2027, cu un contract de 3.500 de euro net, precum și invitația la concertul de închidere al ediției 2027 a competiției, în valoare de 3.000 de euro net.

Premiul pentru cea mai bună trupă românească vine cu 1.500 de euro brut, o invitație la Jazz in the Park 2027, în valoare de 2.500 de euro net, producția și distribuția unui album pe vinil și realizarea unui videoclip.

Se mai acordă Premiul II – 3.500 de euro brut, Premiul III – 1.500 de euro brut, Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție – 500 de euro brut, trei mențiuni pentru cei mai buni muzicieni, de câte 500 de euro brut fiecare, și Premiul publicului – 1.000 de euro brut.

Toate trupele finaliste sunt remunerate cu un onorariu garantat de 1.000 de euro, iar organizatorii asigură cazarea și un buget pentru transport. Citeşte comunicatul integral AICI