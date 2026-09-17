Gorenje aduce la IFA Berlin 2026 soluții pentru o viață mai simplă: tehnologii inteligente, design și performanță pentru casă

O nouă generație de aparate frigorifice încorporabile, soluțiile SimpliCare pentru îngrijirea rufelor, și colecția Retro Line: Gorenje prezintă la IFA Berlin 2026 produse dezvoltate pentru a face activitățile de zi cu zi mai simple, intuitive și eficiente.

București, septembrie 2026 – Gorenje, unul dintre principalii producători europeni de electrocasnice, prezintă la IFA Berlin 2026 cele mai noi soluții ale brandului pentru bucătărie și îngrijirea hainelor. Inovațiile expuse combină tehnologii dezvoltate în jurul nevoilor reale ale consumatorilor, păstrând un design simplu și o experiență de utilizare intuitivă.

Printre principalele noutăți se numără noua generație de aparate frigorifice încorporabile, platforma de spălare și uscare SimpliCare, cu soluții dedicate inclusiv îngrijirii de încălțăminte, precum și extinderea Retro Line, colecția de electrocasnice mici care îmbină estetica vintage cu tehnologiile actuale.

Performanță confirmată independent pentru noua generație de aparate frigorifice

În zona de refrigerare, unul dintre produsele importante prezentate la IFA este combina frigorifică încorporabilă Gorenje NRKI517C62WF, care a obținut calificativul „Good (2.0)” într-un test realizat de organizația germană independentă Stiftung Warentest.

Cu o capacitate totală de 252 de litri, dintre care 176 de litri pentru compartimentul frigider și 76 de litri pentru congelator, modelul integrează tehnologii concepute pentru păstrarea optimă a alimentelor și utilizarea eficientă a spațiului.

Printre acestea se numără NoFrost Dual, cu două sisteme separate de răcire, MultiFlow 360°, pentru distribuirea uniformă a aerului rece, și AdaptTech, care învață obiceiurile de utilizare și contribuie la menținerea unei temperaturi stabile. Compresorul Smart Inverter, compartimentele ZeroZone și CrispZone cu Humidity Control și funcționarea SuperSilent completează configurația produsului.

În testele Stiftung Warentest, aparatul a obținut rezultate foarte bune pentru nivelul redus de zgomot, de 34 dB, stabilitatea temperaturii și performanța de răcire, confirmând accentul pus de Gorenje pe performanță și confort în utilizarea de zi cu zi.

SimpliCare extinde îngrijirea rufelor și către încălțăminte

În categoria laundry, Gorenje pune în prim-plan la IFA gama SimpliCare, dezvoltată, proiectată și produsă în Europa. Una dintre principalele noutăți este ShoeWash, o soluție dedicată spălării articolelor de încălțăminte.

Accesoriul ShoeWash este utilizat împreună cu un program special al mașinii de spălat, pentru a proteja atât încălțămintea, cât și aparatul. Pentru uscătoare, Gorenje oferă și o soluție care menține încălțămintea într-o poziție stabilă pe durata procesului, pentru o uscare delicată și eficientă.

Platforma integrează și tehnologii precum TotalFresh, care ajută la reducerea acumulării de umiditate în interiorul mașinii de spălat după finalizarea ciclului, și NatureDry, care utilizează temperaturi mai scăzute pentru a proteja textura, culorile și calitatea țesăturilor.

Pentru o experiență de utilizare cât mai simplă, Wash & Dry Sync permite comunicarea între mașina de spălat și uscător, în timp ce UltraClean (+), funcțiile automate de igienizare și programele rapide contribuie la reducerea efortului și a timpului necesar pentru îngrijirea rufelor.

Designul și funcționalitatea platformei au fost recunoscute prin German Design Award, Red Dot Design Award și, anterior, IFA Innovation Award.

Stil retro la exterior, tehnologie actuală la interior

Gorenje completează prezența de la Berlin prin extinderea Retro Line, colecția de electrocasnice mici pentru bucătărie construită în jurul conceptului „The Look You Love. Upgraded Inside.”

Noua gamă combină elementele vizuale inspirate de designul clasic cu funcționalități adaptate stilului de viață contemporan, oferind consumatorilor posibilitatea de a crea un aspect unitar în bucătărie fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța.

Colecția include un cuptor cu microunde, prăjitor de pâine, fierbător, blender vertical, blender, robot de bucătărie și râșniță de cafea, acoperind activități diverse, de la pregătirea micului dejun și a băuturilor până la gătit și copt.

Prin combinarea esteticii nostalgice cu tehnologia actualizată, Retro Line reflectă filosofia Gorenje potrivit căreia electrocasnicele trebuie să se integreze atât în modul în care oamenii trăiesc, cât și în felul în care își doresc să arate locuința lor.

De la performanța confirmată independent a noii generații de aparate frigorifice, până la funcțiile SimpliCare și expresivitatea colecției Retro Line, noile produse ilustrează aceeași direcție a brandului: tehnologie relevantă, ușor de utilizat, care simplifică activitățile cotidiene.