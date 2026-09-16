Cum să construiești o protecție mai solidă a datelor cu Kingston IronKey

Fie că este vorba despre transportarea unor documente financiare la o întâlnire cu un client, transferul fișierelor de lucru între dispozitive, realizarea unor copii de siguranță ale documentelor familiei sau păstrarea documentelor personale în timpul călătoriilor, unitățile USB reprezintă o modalitate simplă și practică de a avea informațiile importante mereu la îndemână.

Totuși, portabilitatea acestora vine și cu anumite riscuri: unitățile USB pot fi ușor pierdute, furate sau conectate la un computer care nu este de încredere. Dacă o unitate care conține informații sensibile ajunge în mâinile unei persoane neautorizate, criptarea contribuie la protejarea datelor, astfel încât acestea să rămână inaccesibile fără autorizarea corespunzătoare.

Kingston Digital Europe Co LLP, divizia de memorie flash a Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în produse de memorie și soluții tehnologice, prezintă principalele criterii de care utilizatorii și organizațiile ar trebui să țină cont atunci când aleg o unitate de stocare criptată, pentru a-și proteja mai eficient informațiile sensibile, într-un context în care stocarea și transferul datelor pe dispozitive portabile au devenit parte din activitatea de zi cu zi.

Patru criterii esențiale în alegerea unei unități de stocare criptate

Deși criptarea este esențială pentru protejarea datelor sensibile atunci când sunt stocate sau transferate pe dispozitive portabile, nu toate unitățile prezentate drept „criptate” oferă același nivel de securitate. De aceea, Kingston evidențiază patru criterii esențiale care îi pot ajuta pe utilizatori să aleagă soluția potrivită:

Producător de încredere, cu experiență: Securitatea datelor necesită experiență dovedită. Utilizatorii ar trebui să aleagă producători cu expertiză în domeniul stocării securizate și al protecției datelor și să opteze pentru produse supuse unor teste riguroase, inclusiv teste independente de penetrare, acolo unde este cazul. Alegerea unei soluții de securitate nu ar trebui să se bazeze doar pe preț, capacitate sau simple mențiuni de marketing privind „criptarea”.

Securitatea datelor necesită experiență dovedită. Utilizatorii ar trebui să aleagă producători cu expertiză în domeniul stocării securizate și al protecției datelor și să opteze pentru produse supuse unor teste riguroase, inclusiv teste independente de penetrare, acolo unde este cazul. Alegerea unei soluții de securitate nu ar trebui să se bazeze doar pe preț, capacitate sau simple mențiuni de marketing privind „criptarea”. Criptare hardware activată permanent: Nu toate soluțiile de criptare funcționează la fel. Spre deosebire de criptarea software, care poate fi vulnerabilă la malware și atacuri informatice, unitățile cu criptare hardware integrează un microprocesor securizat dedicat. Fișierele sunt criptate automat atunci când sunt salvate și decriptate numai după autentificare. Criptarea hardware XTS-AES pe 256 de biți, standard în industrie, păstrează cheile de criptare protejate în interiorul dispozitivului, iar criptarea activată permanent împiedică dezactivarea sau ocolirea mecanismelor de protecție a datelor.

Nu toate soluțiile de criptare funcționează la fel. Spre deosebire de criptarea software, care poate fi vulnerabilă la malware și atacuri informatice, unitățile cu criptare hardware integrează un microprocesor securizat dedicat. Fișierele sunt criptate automat atunci când sunt salvate și decriptate numai după autentificare. Criptarea hardware XTS-AES pe 256 de biți, standard în industrie, păstrează cheile de criptare protejate în interiorul dispozitivului, iar criptarea activată permanent împiedică dezactivarea sau ocolirea mecanismelor de protecție a datelor. Certificări și standarde de securitate recunoscute: În cazul organizațiilor care gestionează informații extrem de sensibile, nivelul de securitate al unei soluții ar trebui susținut de standarde și certificări recunoscute. Printre acestea se numără NIST FIPS 140-3, standard de criptare al guvernului SUA, dezvoltat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST), care presupune testări independente riguroase, precum și conformitatea TAA, o cerință importantă pentru achizițiile guvernamentale și din domeniul apărării din SUA, care indică existența unui lanț de aprovizionare de încredere. Aceste certificări oferă un nivel suplimentar de încredere că mecanismele de securitate ale produsului au fost evaluate și testate conform unor criterii bine definite, aspect important în special pentru instituțiile publice, industriile reglementate și organizațiile care gestionează date sensibile.

În cazul organizațiilor care gestionează informații extrem de sensibile, nivelul de securitate al unei soluții ar trebui susținut de standarde și certificări recunoscute. Printre acestea se numără NIST FIPS 140-3, standard de criptare al guvernului SUA, dezvoltat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST), care presupune testări independente riguroase, precum și conformitatea TAA, o cerință importantă pentru achizițiile guvernamentale și din domeniul apărării din SUA, care indică existența unui lanț de aprovizionare de încredere. Aceste certificări oferă un nivel suplimentar de încredere că mecanismele de securitate ale produsului au fost evaluate și testate conform unor criterii bine definite, aspect important în special pentru instituțiile publice, industriile reglementate și organizațiile care gestionează date sensibile. Funcții avansate de protecție: Criptarea reprezintă doar unul dintre nivelurile de protecție a datelor. Utilizatorii ar trebui să ia în considerare și funcții care contribuie la prevenirea metodelor comune de atac și reduc riscul accesului neautorizat. Printre acestea se numără protecția împotriva atacurilor de tip brute-force, care poate șterge datele după mai multe încercări eșuate de introducere a parolei, protecția BadUSB împotriva modificării malițioase a firmware-ului, opțiunile cu parole multiple pentru accesul Administratorului și Utilizatorului sau pentru recuperarea datelor, precum și modurile read-only, care pot preveni modificarea datelor atunci când unitatea este conectată la sisteme care nu sunt de încredere.

Alegerea unității potrivite pentru fiecare scenariu de utilizare

Alegerea unei unități de stocare criptate trebuie să țină cont de tipul informațiilor protejate, de modul în care aceasta va fi utilizată, precum și de nivelul de securitate și de cerințele de conformitate necesare. Nevoile pot varia considerabil de la un utilizator la altul: un student care își stochează proiectele și documentele personale va avea cerințe diferite față de o organizație din domeniul medical care gestionează informații sensibile sau de o companie care utilizează astfel de unități pentru realizarea unor copii de siguranță offline.

Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul soluțiilor de stocare cu criptare hardware, Kingston oferă gama premiată Kingston IronKey™, concepută pentru a proteja datele într-o varietate de scenarii, de la fișiere personale și informații profesionale sensibile, până la date esențiale pentru activitatea unei companii.