CA$$A LOCO REVINE DUPĂ 16 ANI CU „VALOARE”

După 16 ani în care nu au mai lansat nicio piesă împreună, Ca$$a Loco revine în 2026 cu „Valoare”, primul single al unei noi etape. Și, ca să fie clar de la început, nu vorbim despre o relansare a unei piese vechi, despre un remix sau despre o compilație construită din nostalgie.

„Valoare” este o piesă nouă, o reacție satirică, în cel mai original stil Ca$$a Loco, la ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în România ultimilor ani.

Cu versuri noi, muzică nouă, un videoclip realizat cu ajutorul AI, ce îi are ca protagoniști pe cei mai importanți politicieni ai vremurilor noastre, și exact genul de umor prin care Ca$$a Loco reușea, și în trecut, să spună lucruri serioase fără să dea impresia că ține o lecție.

Ca$$a Loco a fost, de departe, cea mai originală trupă românească a anilor 2000.

Într-o perioadă dominată de pop, rock și valul hip-hop, trupa a inventat ceea ce membrii săi au numit „happy hop”: muzică pe ritmuri de hip-hop, cu umor, ironie și personaje inspirate din România reală.

Piese precum „Sorel”, „Făt Frumos”, „Vând Fan”, „Goanga”, „Eterna și Fascinanta Românie” sau „Ce Bine Îmi Pare că ai luat Țeapă” au transformat Ca$$a Loco într-un fenomen imposibil de confundat cu altceva.

Activitatea trupei s-a oprit treptat în jurul anilor 2010-2011, fără un ultim concert oficial, fără un mare scandal și fără un moment în care cineva să spună clar: gata, aici se termină.

Au urmat 16 ani de tăcere.

Ideea unei reveniri a existat însă, din când în când, mai ales din partea lui Bogdan. Timp de ani de zile, răspunsul nu a venit. Până în iunie 2026.

După ce Leonard Muha a terminat romanul „Loco nr. 1 (Imposibil să rămâi normal)”, o carte ce se va lansa în 2027 și care descrie show-businessul românesc și perioada în care a existat Ca$$a Loco, i-a revenit în minte o idee pe care Bogdan o repetase de multe ori: „Hai să facem o piesă nouă”.

Bogdan Mureșan și Leonard Muha au început să lucreze împreună la versuri. În scurt timp, au apărut nu una, ci două piese noi. Versurile pentru „Valoare” au fost scrise în aproximativ 50 de minute, iar energia și chimia dintre cei doi au readus rapid sentimentul perioadei de început.

Bogdan a zburat apoi în sudul Spaniei, în zona Málaga, unde locuiește Leonard, cu echipamentul de înregistrare în bagaj. În doar două zile, piesele erau înregistrate și pregătite pentru producție.

Pe 12 august 2026, după 16 ani de pauză, Ca$$a Loco avea din nou piese înregistrate.

Primul single ales pentru lansare este „Valoare”.

„Valoare” pornește de la o realitate pe care o vedem peste tot: obsesia pentru bani, statut, imagine, putere și, bineînțeles, pentru propria „valoare”. Într-o lume în care prețul și valoarea sunt confundate tot mai des, Ca$$a Loco face ceea ce a știut întotdeauna să facă: ia o realitate profund românească și o transformă într-o poveste pe care o poți asculta râzând, dar în care recunoști mult mai mult decât ți-ai dori.

Videoclipul piesei, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, duce această lume absurdă și mai departe, într-o direcție exagerată, uneori amuzantă, alteori grotescă, dar cu siguranță imposibil de confundat cu o revenire cuminte. În videoclip apar versiuni generate cu ajutorul AI ale unor personaje foarte cunoscute, precum Călin Georgescu, Victor Ponta, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și chiar Nicușor Dan.

„Valoare” nu este o încercare de a recrea anul 2000.

Nu este aceeași trupă în aceeași formulă. De această dată, proiectul este continuat de Leonard Muha și Bogdan Mureșan, fără Cosmin Tudoran.

Dar spiritul Ca$$a Loco este acolo.

Există deja și o a doua piesă înregistrată, „România Sarafiană”, care va fi lansată, cel mai probabil, la începutul anului 2027.

Vor urma concerte? Mai multe piese? Un album?

Momentan, Leonard și Bogdan nu promit nimic.

Dar după 16 ani, un lucru este sigur:

Ca$$a Loco s-a întors.

Nu doar ca să ne amintească de trecut.

Ci ca să râdă din nou de prezent.