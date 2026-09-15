Analiză ECOTECA: Ce tip de ambalaje returnează generația Z în campusurile universitare

Studenții din cele nouă universități în care este implementat ECO Student au returnat, în anul universitar 2025–2026, 502.789 de ambalaje la cele zece sisteme automate instalate în campusuri, în cadrul proiectului derulat de Asociația ECOTECA în parteneriat cu ING Bank România și TOMRA Collection România.

Ponderea cea mai mare revine ambalajelor de plastic, cu 297.605 unități, respectiv 59,2% din total, urmate de cele din metal, cu 145.339 de unități, respectiv 28,9%, și de ambalajele din sticlă, cu 59.845 de unități, respectiv 11,9%.

Ambalajele din plastic si metal reprezintă împreună 88,1% din totalul ambalajelor colectate prin infrastructura ECO Student în anul universitar analizat.

Proximitatea, factorul care transformă intenția în returnare

Rezultatele din campusuri se suprapun peste un context național favorabil. Studiul global Every Can Counts 2025, realizat pe un eșantion de peste 16.000 de participanți din 16 țări, dintre care 1.013 în România, indică o participare de nouă din zece români la Sistemul de Garanție-Returnare și o susținere de 77% pentru sistem, plasând România printre țările cu cea mai rapidă adopție.

Intenția există, prin urmare, înaintea infrastructurii. Ce decide dacă se transformă în returnare efectivă ține și de accesibilitate: 41% dintre români declară că un proces de returnare mai rapid i-ar determina să returneze mai mult, iar 38% indică nevoia unor puncte de colectare mai apropiate sau mai ușor de accesat.

„Rezultatele din anul universitar 2025–2026 arată că infrastructura de colectare funcționează atunci când este amplasată în locurile în care studenții își petrec timpul zi de zi. Peste jumătate de milion de ambalaje colectate înseamnă un volum important recuperat prin Sistemul de Garanție-Returnare, dar și un semnal că astfel de soluții pot deveni parte din rutina campusurilor universitare. Pentru noi, următorul pas este continuarea extinderii ECO Student și păstrarea componentei de educație și implicare directă a studenților”, a declarat Petra Șerbănescu, Project Manager, Asociația ECOTECA. Citeşte comunicatul integral AICI