Cifra care schimbă fața retailului: Cât înseamnă, de fapt, 19,2 miliarde €? Bilanțul Lidl la 15 ani echivalează cu finanțarea marilor proiecte de autostrăzi ale României – COMUNICAT

Impactul total generat de retailer de la intrarea pe piața locală se ridică la 19,2 miliarde de euro, incluzând efectele directe, indirecte și induse, precum și contribuția fiscală și dimensiunea socială a activității companiei. Valoarea este echivalentă cu aproximativ 67% din PNRR-ul alocat inițial României. Datele fac parte din cea mai recentă analiză privind impactul socio-economic al Lidl în România, realizată de KPMG pe perioada 2011- 2025, cu ocazia aniversării a 15 ani de prezență pe piața locală.

Astfel, în perioada analizată, companiile Lidl din România*:

au generat o valoare adăugată brută totală de 16,1 miliarde de euro, din care peste 70% reprezintă efecte indirecte și induse în economie;

și-au crescut de 17 ori contribuția anuală la valoarea adăugată brută, ajungând la peste 2,5 miliarde de euro în 2025;

au realizat investiții directe de peste 2,7 miliarde de euro, echivalentul a 3,7% din totalul investițiilor străine directe în România în perioada analizată;

au contribuit cu 3,9 miliarde de euro la bugetul de stat (impozit pe profit, taxe, accize etc.);

au colaborat cu peste 3.300 de furnizori din România, iar cheltuielile companiei cu aceștia au ajuns la 16,4 miliarde de euro în cei 15 ani;

activitatea Lidl din perioada analizată a avut un impact asupra pieței muncii echivalentă cu susținerea a peste 679.000 de locuri de muncă cu normă întreagă timp de un an.

au direcționat 48,1 milioane de euro către comunitate, prin donații.

Impactul Lidl s-a multiplicat în economie odată cu dezvoltarea companiei pe piața locală.

„În cei 15 ani de prezență pe piața locală, am demonstrat că Lidl este atât un jucător puternic din retail, cât și un stâlp al economiei românești. Adevărata forță strategică a Lidl constă în efectul de multiplicare: transformăm fiecare euro generat intern în 3,33 euro injectați în economia națională — prin locuri de muncă, contribuții la bugetul de stat, parteneriate solide pe termen lung cu producătorii român și impactul social în comunitățile din care facem parte. Privim acești 15 ani nu ca pe un simplu bilanț, ci ca pe o dovadă de forță și un reper pentru următoarea etapă. Vom continua să investim în România și să stimulăm creșterea economică a țării”, a declarat Alberto Chueca, CEO Lidl România.

Un rol important în acest impact îl are colaborarea cu mediul de afaceri local. În cei 15 ani, Lidl a lucrat cu peste 3.300 de furnizori din România, iar valoarea mărfii achiziționate de la aceștia a ajuns la 16,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă, în medie, peste 1 miliard de euro pe an direcționat către furnizorii locali.

Lidl își menține poziția în topul celor mai mari companii din România: în 2025, retailerul a raportat o cifră de afaceri consolidată de peste 27,3 miliarde de lei, în creștere cu peste 10% față de anul precedent, fiind cel mai mare jucător din retailul alimentar românesc și al treilea cel mai mare din România, după cifra de afaceri.

Informațiile fac parte din bilanțul impactului socio-economic al activității Lidl în România pentru perioada 2011-2025, în urma unei analize realizate de KPMG. Studiul este disponibil pe corporate.lidl.ro.

*Lidl România = Lidl Discount SRL, Lidl România SCS, Lidl România SRL și Lidl Imobiliare România Management SCS

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Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent în jur de 12.900 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări.

La Lidl, punem preț pe un raport optim calitate-preț pentru clienții noștri. Simplitatea și orientarea către procese definesc activitățile zilnice din magazine, din centrele logistice regionale și din sediul central.

În activitatea sa de zi cu zi, Lidl își asumă responsabilitatea față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea înseamnă respectarea promisiunii de calitate, din nou, în fiecare zi.

În prezent, Lidl are peste 395.000 de angajați, dintre care peste 14.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 400 de magazine și 6 centre logistice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

www.lidl.ro

www.corporate.lidl.ro

www.surprize.lidl.ro

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