CashClub lansează o nouă versiune a platformei, după o creștere de 20% pe ambele linii de business

CashClub, platforma de cashback și cumpărături inteligente, lansează o versiune nouă a site-ului și a aplicației mobile, după trei luni de dezvoltare și o investiție de 20.000 de euro, acoperită integral din surse proprii, prin reinvestirea cash-flow-ului generat în lunile anterioare. Astfel, noua versiune vine pe fondul unei creșteri de aproximativ 20% pe ambele paliere de business.

În septembrie 2026, compania a depășit borna de 84.000 de utilizatori în segmentul B2C, la care se adaugă accesul la aproximativ 2 milioane de utilizatori prin soluția B2B white-label pentru business-urile care vor să ofere funcționalități de cashback și cupoane pentru fidelizarea clienților. În paralel, în ultimele trei luni CashClub a adăugat peste 200 de magazine noi în platformă, printre care Auchan, Media Galaxy și Brico Dépôt, ajungând la o rețea de peste 1.400 de magazine partenere.

„La 84.000 de utilizatori ai alte nevoi decât la 10.000, iar platforma trebuia să țină pasul și cu felul în care s-au schimbat utilizatorii: au migrat de la a căuta o reducere la a-și verifica decizia —compară prețul, se uită la magazin, citesc ce spun ceilalți și abia apoi cumpără. Cashback-ul a devenit ultimul pas dintr-un proces care începe cu mult înainte„, declară Alexandru Foaie, CEO CashClub.

1,25 milioane de lei returnați utilizatorilor. 3.000 de lei, cea mai mare sumă returnată

De la lansare și până în prezent, platforma a returnat utilizatorilor 1.256.774 de lei sub formă de cashback, dintre care 353.797 de lei în ultimul an calendaristic. Prin platformă au fost intermediate 193.581 de tranzacții, cu o valoare medie de 120 de lei per comandă, o medie care include atât produse, cât și servicii, călătorii și alte categorii oferite de magazinele partenere. Cea mai mare sumă recuperată de un singur utilizator dintr-o singură comandă depășește 3.000 de lei, pentru o achiziție de cărți.

Noua versiune, construită pentru recurență și obiceiuri de cumpărare inteligente

Direcția noii versiuni a fost stabilită pornind de la feedbackul comunității de utilizatori, iar rezultatul urmărește un singur obiectiv: reducerea numărului de pași dintre intenția de cumpărare și decizia efectivă. Toate informațiile despre un magazin — cashback, coduri, reduceri, vouchere și întrebări frecvente — au fost consolidate într-o singură pagină, iar codurile se deschid fără ca utilizatorul să părăsească pagina pe care se află. Interfața a fost regândită integral, cu accent pe viteză și pe utilizarea de pe telefon, iar autentificarea se face acum într-un singur clic, prin cont Google.

O a doua direcție vizează încrederea în decizia de cumpărare. Platforma introduce comentarii și review-uri, prin care utilizatorii pot vedea experiențele celorlalți cu un magazin, inclusiv dacă și în cât timp au primit cashback-ul, un tip de informație pe care companiile din această piață o comunică rar. La acestea se adaugă posibilitatea de a salva magazinele preferate și de a primi alerte pe e-mail sau pe telefon când apar coduri noi. Aplicația mobilă a fost și ea redesenată, cu o interfață și funcționalități noi. Citeşte comunicatul integral AICI