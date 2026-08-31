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Probleme majore la Outlook. Microsoft testează o soluție după o pană care durează de ore întregi

Microsoft a confirmat luni existența unei pene extinse care afectează Outlook și Exchange Online, utilizatorii confruntându-se cu întârzieri sau erori la trimiterea și primirea e-mailurilor, precum și cu probleme de autentificare.
Probleme majore la Outlook. Microsoft testează o soluție după o pană care durează de ore întregi
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
31 aug. 2026, 22:16, Știrile zilei
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Compania a identificat o posibilă cauză și testează o soluție pe o parte a infrastructurii sale, potrivit TechCrunch.

Microsoft a identificat o problemă de autentificare

Incidentul afectează Exchange Online, platforma cloud a Microsoft utilizată pentru servicii de e-mail destinate în special mediului de afaceri, dar și pentru calendar, contacte și alte funcționalități.

Microsoft a anunțat inițial că analizează datele de diagnostic și informațiile provenite din infrastructură pentru a identifica sursa degradării serviciilor. Ulterior, compania a precizat că investigația a indicat o problemă la nivelul unei componente de autentificare.

O strategie de remediere este testată mai întâi pe o parte a infrastructurii. Dacă rezultatele confirmă că intervenția rezolvă problema, Microsoft intenționează să extindă soluția.

Ce probleme pot întâmpina utilizatorii Outlook

Efectele incidentului nu se limitează la simpla întârziere a mesajelor. Utilizatorii afectați pot întâmpina erori la trimiterea sau primirea e-mailurilor, probleme atunci când încearcă să caute mesaje sau alte informații în căsuța poștală, erori de autentificare și dificultăți în efectuarea unor operațiuni asupra mailbox-ului.

Pot fi afectate și alte fluxuri asociate livrării mesajelor prin Exchange Online.

Amploarea exactă a incidentului nu a fost precizată de Microsoft în informațiile disponibile.

Peste 5.000 de sesizări într-un singur moment

Primele raportări ale utilizatorilor au început să se acumuleze în jurul orei 11:30, ora Coastei de Est a SUA, potrivit datelor citate de TechCrunch de la platforma Downdetector.

În jurul orei 14:00, numărul sesizărilor înregistrate pe platformă depășea 5.000, în timp ce alți utilizatori semnalau problemele direct pe rețelele sociale.

Numărul raportărilor de pe astfel de platforme nu reprezintă însă numărul total al persoanelor afectate, astfel că impactul real al incidentului poate fi diferit.

La momentul informațiilor publicate, Microsoft se afla încă în etapa de testare a soluției și nu anunțase că funcționarea serviciilor a revenit complet la normal.

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