SPORTUL ROMÂNESC FACE UN PAS IMPORTANT SPRE VIITOR: A FOST LANSAT OFICIAL PROIECTUL „PORTALUL SPORTULUI ROMÂNESC”

Evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, reprezentanți ai administrației publice centrale, ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Agenției Naționale Anti-Doping, federațiilor sportive naționale, cluburilor și structurilor sportive, instituțiilor partenere, precum și jurnaliști, într-un dialog despre una dintre direcțiile esențiale pentru modernizarea administrației sportive din România: digitalizarea.

„Este o zi importantă pentru sportul românesc. De la viziune trecem la lucruri practice. Drumul digitalizării sportului românesc nu a început astăzi, ci la finalul anului 2024, cu aceeași echipă inimoasă din cadrul Agenției Naționale pentru Sport.

Acest proiect înseamnă foarte mult pentru ANS, dar și pentru sportul românesc în ansamblu. De la certificatele de identitate sportivă până la birocrația aferentă sportului românesc, pentru că aici nu vorbim doar despre medalii, ci și despre drumul care trebuie să ne ducă la medalii.

Mă bucur că suntem astăzi împreună la un eveniment important pentru sportul românesc și sunt convins că, impreună, vom îmbina armonios digitalizarea și sportul la nivel practic”, a declarat Bogdan-Constantin Matei, Președintele Agenției Naționale pentru Sport.

„Portalul Sportului Românesc” înseamnă mai mult decât o platformă digitală. Înseamnă o schimbare importantă în modul în care Agenția Națională pentru Sport va interacționa cu întregul ecosistem sportiv.

Proiectul își propune să înlocuiască treptat dosarele pe hârtie, deplasările la ghișeu și evidențele fragmentate cu servicii digitale accesibile dintr-un singur punct, pentru sportivi, antrenori, federații, cluburi, structuri sportive și cetățeni.

Printre serviciile care vor fi digitalizate se numără Pașaportul Sportivului, Pașaportul Antrenorului și Certificatul de Identitate Sportivă, alături de servicii destinate structurilor sportive și de valorificarea patrimoniului sportiv național prin digitalizarea Galeriei Marilor Sportivi și a arhivei istorice a ANS.

De la sportiv și antrenor până la club și federație, obiectivul este același: mai puțină birocrație, acces mai rapid la servicii și informații și o evidență unitară a sportului românesc.

Prin acest proiect, Agenția Națională pentru Sport își asumă construirea unei administrații sportive mai moderne, mai eficiente, mai transparente și mai aproape de cei pe care îi deservește.

Proiectul PORTALUL SPORTULUI ROMÂNESC – digitalizarea serviciilor publice ale Agenției Naționale pentru Sport”, cod SMIS 339169 are o valoare totală de peste 43,25 milioane de lei, dintre care aproximativ 32,4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, o perioadă de implementare efectivă de 36 de luni și o țintă de 70.500 de utilizatori anual.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Date de contact:

Agenția Națională pentru Sport

Strada Vasile Conta 16, Sector 2, București

Tel: 021 318 9032

[email protected]