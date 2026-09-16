Universitatea Spiru Haret vine la Arena Elevilor!

La standul USH vă aşteaptă o tombolă cu premii oferite de Premium Wellness

Arena Elevilor 2026 revine în această toamnă cu o nouă ediție dedicată elevilor de liceu, părinților și cadrelor didactice, într-un eveniment construit în jurul unei teme esențiale pentru viitorul oricărui adolescent: alegerea unui drum profesional potrivit propriilor aptitudini, valori și aspirații.

Evenimentul va avea loc în perioada 19–20 septembrie 2026, la Circul Metropolitan București, și aduce în fața elevilor profesioniști din domenii dintre cele mai diverse. Arena Elevilor își propune să transforme orientarea vocațională într-o experiență directă, în care tinerii pot descoperi meserii, povești de carieră și perspective reale asupra lumii profesionale.

„Arena Elevilor 2026 este, înainte de toate, un spațiu creat pentru elevi, pentru ideile lor, pentru întrebările pe care le au și pentru curajul de a-și construi propriul drum. Ne dorim ca acest eveniment să le ofere nu doar informații și oportunități, ci și sentimentul că vocea lor contează și că există oameni și comunități care cred în potențialul lor. Pentru noi, organizarea Arenei Elevilor înseamnă să aducem împreună tineri, profesori, specialiști și oameni care au ceva relevant de transmis noii generații. Ediția din 2026 vine cu aceeași misiune: să transformăm energia și curiozitatea elevilor în oportunități concrete de dezvoltare, orientare și implicare.

Cred că elevii au nevoie să fie ascultați, încurajați și conectați la realitatea de dincolo de sala de clasă. Arena Elevilor este despre această întâlnire și despre ideea că educația nu înseamnă doar ceea ce învățăm pentru un examen, ci și ceea ce ne ajută să devenim oameni capabili să ia decizii și să contribuie la comunitatea în care trăiesc”, spune Simona Muscă, organizator Arena Elevilor 2026

Universitatea Spiru Haret este prezentă la acest eveniment cu un stand, dar şi cu o prezentare susţinută de Laura Grigore, PR Manager USH cu tema „𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠. 𝐶𝑢𝑚 𝑖̂𝑡̦𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑖̂𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑙 𝑡𝑟𝑎̆𝑖𝑒𝑠̦𝑡𝑖?”.

Vă propunem o discuție despre alegerile care contează încă din perioada liceului, despre experiențele și implicarea care pot face diferența, dar și despre cum îți construiești treptat un profil profesional care să te apropie de oportunitățile pe care ți le dorești. 𝐶𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑡𝑎̆ 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖? 𝐶𝑢𝑚 𝑖̂𝑡̦𝑖 𝑝𝑢𝑖 𝑖̂𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑒𝑙𝑒? 𝐶𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠̦𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒? Sunt câteva dintre întrebările la care ne dorim să vă oferim un răspuns orientativ.

Peste 50 de speakeri, povești și experiențe din domenii diferite, discuții despre educație, carieră și dezvoltare, plus un concert susţinut de Emilian, toate într-un eveniment creat pentru elevii care vor să descopere ce li se potrivește și ce oportunități au mai departe.

Universitatea Spiru Haret și Premium Wellness au pregătit o tombolă cu premii pentru care merită să participi. Fă o poză cu rama de Instagram de la stand, posteaz-o la Story dă-ne tag și te înscrii în tombolă. Premiile? Le descoperi la Arena Elevilor.

Vino să ne cunoști, să vorbim despre facultate, programele de studii și experiența de student și să afli cum poate arăta următorul capitol pentru tine.

Ne vedem la Arena Elevilor! Împreună învățăm să avem succes!