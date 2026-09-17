Hisense aduce la IFA 2026 noua generație RGB MiniLED și obține 14 IFA Innovation Awards

Noul Hisense 116UXS combină performanța avansată a culorilor cu tehnologii dedicate confortului vizual și întreaga gamă RGB MiniLED 2026 primește certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort.

București, septembrie 2026 – Hisense își consolidează poziția în industria tehnologiilor premium de afișare la IFA 2026, unde noul 116UXS și-a făcut debutul european. Modelul de top introduce o nouă generație de tehnologie RGB MiniLED, cu accent atât pe acuratețea culorilor și luminozitate, cât și pe confortul vizual în timpul sesiunilor prelungite de vizionare.

Hisense 116UXS a primit certificarea TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), datorită unei soluții hardware care reduce nivelul de lumină albastră fără să compromită calitatea imaginii. În același timp, întreaga gamă de televizoare Hisense RGB MiniLED 2026, inclusiv modelele UR9S și UR8S, a obținut certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort, ceea ce extinde tehnologiile dedicate confortului vizual dincolo de segmentul flagship.

Hisense 116UXS: o nouă etapă pentru tehnologia RGB MiniLED

Modelul 116UXS folosește tehnologia Chromagic 2.0 și un sistem de iluminare cu patru culori, care adaugă o sursă dedicată de lumină cyan celor trei culori tradiționale (roșu, verde și albastru). Tehnologia permite o acoperire de 110% a spațiului de culoare BT.2020.

Televizorul a primit și certificările Pantone Validated RGB MiniLED și Pantone Color, care confirmă precizia reproducerii culorilor. Alături de o luminozitate maximă de 10.000 de niți, procesorul Hi-View AI Engine RGB și panoul Obsidian, aceste tehnologii contribuie la un nivel ridicat de contrast, profunzime și fidelitate a imaginii.

„Certificarea TÜV Rheinland confirmă în mod independent faptul că televizoarele Hisense RGB MiniLED oferă o experiență de vizionare mai confortabilă. Hisense va continua să dezvolte tehnologii de afișare care combină calitatea premium a imaginii și performanța culorilor cu un nivel sporit de confort vizual”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Accentul pus pe confortul vizual se extinde și în portofoliul Hisense de soluții laser. Modelele Laser Projector XR10, Laser Cinema PX4 Pro și Laser TV L9Q Pro au primit, la rândul lor, certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort.

Recunoaștere pentru televizoarele și produsele audio Hisense la IFA 2026

Inovațiile Hisense au fost recunoscute și în cadrul IFA 2026 Innovation Awards. Hisense Soundbar UX1 a primit distincția Winner, iar modelele 116UXS MiniLED TV, UR8 TV, REGZA RGB Mini LED TV ZX Series și XR10 Laser Projector s-au numărat printre produsele desemnate Honorees.

La nivelul grupului, produsele Hisense au obținut în total 14 IFA Innovation Awards, din peste 530 de înscrieri, cu distincții în categoriile Home and Entertainment, Home Appliances, Computing and Gaming, Audio și Design. Printre produsele premiate se regăsesc televizoare MiniLED și RGB MiniLED, proiectoare laser, soluții audio, aparate de aer condiționat, electrocasnice și vitrine frigorifice pentru vin.

Potrivit datelor Omdia, Hisense s-a menținut pe prima poziție la nivel global în segmentul televizoarelor cu diagonala de 100 de inch și peste, din 2023 până în primul trimestru al anului 2026. Compania continuă să investească în dezvoltarea tehnologiilor de afișare de nouă generație și în extinderea portofoliului RGB MiniLED.