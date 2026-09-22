Prima pagină » Social » Percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 29 de mandate și 30 de persoane duse la audieri

Percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 29 de mandate și 30 de persoane duse la audieri

Polițiștii Capitalei fac, marți, 22 septembrie, 29 de percheziții domiciliare și pun în executare 30 de mandate de aducere într-un dosar penal privind incidentele violente de la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.
Băsescu nu îi dă mari șanse lui Siegfried Mureșan: Nu știu dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține
Băsescu nu îi dă mari șanse lui Siegfried Mureșan: Nu știu dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține
Băsescu, despre cazul lui Georgescu: Nici pe vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate
Băsescu, despre cazul lui Georgescu: Nici pe vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate
Dan Tănasă: AUR nu va participa la votul pentru Guvernul Siegfried Mureșan
Dan Tănasă: AUR nu va participa la votul pentru Guvernul Siegfried Mureșan
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce a discutat liderul PSD cu George Simion
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce a discutat liderul PSD cu George Simion
Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct
Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct
Victor Dan Stephanovici
22 sept. 2026, 08:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Perchezițiile au loc în București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

Anchetatorii cercetează 40 de persoane

Dosarul vizează 40 de persoane, cercetate pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului din 15 septembrie, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi adresat amenințări jandarmilor aflați în timpul misiunii.

Mai multe obiecte ar fi fost aruncate spre forțele de ordine. Printre acestea s-ar fi aflat borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. Polițiștii susțin că unii dintre manifestanți ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Incidente intre jandarmi si protestatarii care manifestau in Piata Victoriei in cadrul unui protest al crescatorilor de ovine intitulat ‘Uniti suntem Romania’, in Bucuresti, marti, 15 septembrie 2026.. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ancheta vizează și agresarea fizică a două persoane angajate ale unui trust media. Acestea se aflau la fața locului în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Tot în timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Zece inculpați aveau deja măsuri preventive

Din cele 40 de persoane vizate în dosar, pentru 10 inculpați fuseseră dispuse anterior măsuri preventive. Perchezițiile de marți urmăresc identificarea și administrarea unor noi probe pentru documentarea activității infracționale. Cele 30 de mandate de aducere sunt puse în executare în cadrul aceleiași operațiuni.

La acțiune participă și polițiști din mai multe inspectorate județene, precum și echipe de intervenție ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Procurorii și polițiștii urmează să stabilească întreaga activitate infracțională și contribuția fiecărei persoane cercetate. Poliția precizează că percheziția domiciliară este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală pentru administrarea probelor. Efectuarea unei percheziții nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
Gandul
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia