HELL ENERGY – O poveste de succes la nivel global (P)

Lansat în Ungaria, în 2006, HELL a devenit liderul pieței de băuturi energizante din țara de origine până în 2010 și și-a construit, în timp, o prezență internațională puternică. În prezent, produsele HELL sunt disponibile în peste 60 de țări, iar brandul ocupă o poziție de lider în categoria băuturilor energizante pe 9 dintre aceste piețe, conform datelor Nielsen.

Portofoliul companiei s-a extins semnificativ de-a lungul anilor. Dincolo de gama principală, de băuturi energizante, grupul HELL deține branduri active în diverse categorii de băuturi nealcoolice, inclusiv cafea rece gata de consum, ceai îmbuteliat, băuturi răcoritoare carbogazoase și altele.

O componentă cheie a expansiunii internaționale a companiei este modelul de afaceri integrat. Grupul HELL controlează cea mai mare parte din întregul lanț valoric, operând propriile unități de îmbuteliere, fabrica de doze din aluminiu pentru băuturi și rețeaua internațională de vânzări. Acest nivel de integrare pe verticală asigură un control excepțional asupra calității, securității aprovizionării, capacității de producție și vitezei de operare pe orice piață.

Centrul operațional al companiei se află în parcul industrial de ultimă generație din localitatea Szikszó, Ungaria. Complexul, cu o suprafață de 83 de hectare, are capacitatea de a produce anual până la 4 miliarde de doze din aluminiu pentru băuturi și 6 miliarde de produse finite, susținând astfel expansiunea internațională continuă a companiei și obiectivele de creștere pe termen lung.

Grupul HELL ENERGY are peste 2.500 de angajați și colaborează cu sute de furnizori, îmbinând producția industrială la scară largă cu inovația în construirea unor branduri competitive la nivel global.

Unul dintre cele mai elocvente exemple ale acestei abordări este brandul HELL ICE COFFEE, care utilizează lapte provenit de la fermieri locali și procesează anual aproximativ 26.000 de tone. Produsele finite sunt exportate în aproape 40 de țări, transformând materia primă de proveniență locală în produse de larg consum cu valoare adăugată ridicată, destinate consumatorilor internaționali.

Brandul HELL ICE COFFEE este și el lider de piață în 8 țări, în timp ce XIXO deține o poziție de lider pe 3 piețe. HELL ENERGY, brandul de băuturi energizante, este disponibil în peste 60 de state, HELL ICE COFFEE în aproape 40, iar XIXO în peste 25 de piețe, semnalând prezența internațională puternică a grupului.

Obiectivele globale ale companiei se reflectă și în asocierile de imagine cu vedetele internaționale selectate să reprezinte brandurile. Imaginea HELL ENERGY este starul internațional Michele Morrone, în timp ce Megan Fox reprezintă brandul HELL ICE COFFEE. Nivelul acestor colaborări subliniază ambiția HELL de a fi competitiv nu doar prin calitatea produselor și capacitatea de producție, ci și printr-o comunicare de brand cu relevanță globală.

Colaborarea cu personalități internaționale de acest calibru consolidează și mai mult caracterul premium, actual și aspirațional al brandurilor și le permite să comunice în mod coerent pe piețe și în culturi extrem de diverse.

Povestea HELL ENERGY depășește cu mult succesul unui singur brand. De-a lungul ultimelor două decenii, compania a construit un grup competitiv la nivel internațional în segmentul de băuturi, cu o capacitate imensă de producție, un portofoliu diversificat, rezultate solide la export și o prezență în continuă creștere pe zeci de piețe.

De la producție și inovație până la construirea unui brand cu reputație internațională, HELL demonstrează că o companie locală se poate impune cu succes pe scena globală a bunurilor de larg consum (FMCG), având obiectivul clar de a ocupa o poziție de lider pe fiecare piață în care activează.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.