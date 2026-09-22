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Incendiul de la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, încă nestins / Peste 70 de pompieri luptă de 18 ore cu incendiul

Pompierii continuă, marți dimineață, intervenția la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, unde un incendiu de amploare a cuprins o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați, în care sunt depozitate materiale combustibile. Focul a fost localizat luni seara, însă intervenția continuă pentru lichidarea tuturor focarelor.
Incendiul de la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, încă nestins / Peste 70 de pompieri luptă de 18 ore cu incendiul
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Andrei Rachieru
22 sept. 2026, 10:20, Social
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UPDATE Peste 70 de pompieri luptă de 18 ore cu incendiul

Peste 70 de pompieri mehedințeni, sprijiniți de colegi de la ISU Dolj, ISU Gorj, ISU Caraș-Severin și ISU București-Ilfov, continuă intervenția la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin.

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Incendiul a fost localizat în jurul orei 23:00, însă pompierii acționează în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor. În prezent, intervenția se desfășoară pe trei sectoare, atât în interiorul halei, unde se află baloți de carton, cât și în exterior, pentru stingerea maculaturii.

Misiunea este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de vântul puternic. Efectivele care au intervenit pe timpul nopții urmează să fie schimbate, pentru ca operațiunile să continue fără întrerupere.

Știrea inițială

Incendiul a fost localizat la ora 23:23, iar pompierii au continuat să acționeze pe parcursul întregii nopți. În această dimineață, echipajele sunt schimbate pentru asigurarea continuității misiunii.

În prezent, pompierii intervin pe trei sectoare, atât în interiorul halei, unde se află baloți de carton, cât și în exterior, pentru stingerea maculaturii depozitate în zonă.

Intervenția este una de durată din cauza cantității mari de materiale combustibile și a necesității identificării și lichidării tuturor focarelor.

La operațiunea de stingere au participat inițial echipaje din mai multe județe. ISU Mehedinți a intervenit cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD, iar la fața locului au fost trimise autospeciale de stingere și de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj. ISU București-Ilfov a trimis, de asemenea, o autospecială cu roboți.

Din cauza cantității mari de fum degajate în timpul incendiului, autoritățile au emis ieri un mesaj RO-Alert, prin care populația din zona afectată a fost informată și avertizată.

Pompierii continuă operațiunile pentru stingerea completă a incendiului și eliminarea tuturor focarelor. Misiunea este în dinamică.

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