Dosar penal după ce un bărbat a căzut de la înălțime, în timp ce dezasambla o hală metalică

Autoritățile din județul Olt au deschis un dosar penal, după ce un bărbat a căzut de la înălțime în timp ce dezasambla o hală metalică. Acesta se afla la locul de muncă și, în urma accidentului, a murit.