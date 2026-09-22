Dosar penal după ce un bărbat a căzut de la înălțime, în timp ce dezasambla o hală metalică

Un bărbat a murit marți, 22 septembrie, în comuna Izbiceni, județul Olt, la locul de muncă, în timp ce dezasambla o hală metalică. Acesta a căzut de la înălțime.
Cei care l-au văzut au alertat autoritățile, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj al Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia.
Polițiștii au constatat că bărbatul decedat avea 53 de ani și se afla în timpul programului de muncă. Corpul acestuia a fost transportat la morgă Spitalului Județean de Urgență Slatina pentru necropsie, mai precizează IPJ Olt.
Autoritățile continuă cercetările și au deschis un dosar penal pentru: