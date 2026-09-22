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Dosar penal după ce un bărbat a căzut de la înălțime, în timp ce dezasambla o hală metalică

Autoritățile din județul Olt au deschis un dosar penal, după ce un bărbat a căzut de la înălțime în timp ce dezasambla o hală metalică. Acesta se afla la locul de muncă și, în urma accidentului, a murit.
Dosar penal după ce un bărbat a căzut de la înălțime, în timp ce dezasambla o hală metalică
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/ Emanuel Titus iliesi
Coralia Frigea
22 sept. 2026, 14:01, Social
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Un bărbat a murit marți, 22 septembrie, în comuna Izbiceni, județul Olt, la locul de muncă, în timp ce dezasambla o hală metalică. Acesta a căzut de la înălțime.

Cei care l-au văzut au alertat autoritățile, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj al Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia.

Polițiștii au constatat că bărbatul decedat avea 53 de ani și se afla în timpul programului de muncă. Corpul acestuia a fost transportat la morgă Spitalului Județean de Urgență Slatina pentru necropsie, mai precizează IPJ Olt.

Autoritățile continuă cercetările și au deschis un dosar penal pentru:

  • ucidere din culpă;
  • neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă;
  • nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

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