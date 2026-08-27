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Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia s-ar putea relua în septembrie, anunță Kievul

O nouă rundă de tratative mediate de Statele Unite ale Americii, între Ucraina și Rusia ar putea avea loc în luna septembrie, a anunțat Kirilo Budanov, șeful administrației prezidențiale de la Kiev.
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia s-ar putea relua în septembrie, anunță Kievul
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
27 aug. 2026, 15:39, Știri externe
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Kirilo Budanov a declarat joi că speră ca viitoarea întâlnire să aducă negociatorii ucraineni și ruși la aceeași masă, alături de reprezentanții americani, considerând prezența SUA indispensabilă, notează Kyiv Post

„Sper să participe delegații americane, desigur. Nu ne putem lipsi de ele”, a declarat oficialul pentru presa ucraineană. 

În ultimele luni au fost reluate contactele diplomatice, însă   acestea nu au reușit să găsească o soluție pentru finalizarea Războiului din Ucraina. 

Planul Kievului

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat transmiterea unor noi propuneri către Washington. Planul lui Zelenski se bazează pe trei piloni centrali: încetarea focului, crearea unei zone economice libere și acordarea unor garanții de securitate care să implice Uniunea Europeană și NATO. 

Poziția Moscovei

Cu toate acestea Rusia nu dorește ajungerea la un compromis. Potrivit surselor de la Moscova, citate în presa internațională, Vladimir Putin nu intenționează să revină la negocieri până când forțele ruse nu vor cuceri complet regiunea Donbas.

De asemenea, Moscova urmărește păstrarea zonelor ocupate din regiunile Sumî și Harkov pentru a le transforma într-o zonă tampon.  

Putin a refuzat deja ofertele de dezescaladare parțială, precum oprirea atacurilor cu rază lungă de acțiune și limitarea luptelor strict la regiunile parțial ocupate (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie). Liderul rus susține că un astfel de demers ar permite forțelor ucrainene să se repoziționeze. 

Escaladarea atacurilor și impasul diplomatic

Rusia a continuat să lanseze atacuri masive cu rachete și drone asupra Kievului și altor orașe ucrainene, în timp ce Ucraina și-a intensificat loviturile în profunzimea teritoriului rus, vizând infrastructura militară, centre logistice și instalații energetice. 

Ultima rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite a avut loc în februarie, înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu, fapt ce a distras atenția Washingtonului de la invazia rusă. 

De atunci, reprezentanții ucraineni și ruși au purtat separat discuții cu echipa americană. 

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