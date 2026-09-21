Operațiune pro-Kremlin în toată Europa. Firele duc până la șeful spionajului extern rus

Investigația, realizată de publicația cehă Seznam Zprávy, vizează activitatea în Europa a Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe principalul său canal de Telegram. Fondatorul proiectului, Mihail Zvinciuk, se află sub sancțiunile Uniunii Europene.

Echipele Rybar se deplasau prin spațiul Schengen și adunau material pentru producții destinate publicului european. Colaboratorii identificați de jurnaliști sunt cetățeni ruși stabiliți în Uniunea Europeană, ceea ce le permite să circule în interiorul spațiului comunitar fără să aibă nevoie de vize.

Operațiunea, în mai multe țări europene

Ancheta a pornit după ce Bohumil Kartous, expert ceh în alfabetizare media și dezinformare, a primit o propunere pentru un interviu. Persoana care l-a contactat s-a prezentat drept „Boris”, producător al centrului de analiză Rybar, și i-a explicat că proiectul pregătește o serie de documentare despre situația socială, politică și economică din Europa.

Mesajele obținute de sursa citată arată că echipele intenționau să filmeze în Cehia, Slovacia, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Austria, Ungaria, Belgia și Franța, precum și în Rusia. Interviurile urmau să fie realizate cu politicieni, jurnaliști, lideri de opinie și alte persoane publice.

Jurnaliștii cehi au organizat întâlnirea cu Kartous și au urmărit-o cu camere ascunse. La filmare au venit doi ruși care locuiesc în Germania, Vitali Ciașciuhin și Igor Dolmatov.

Înainte de începerea interviului, Ciașciuhin a confirmat că lucra pentru Rybar. După ce reporterii Seznam Zprávy și-au dezvăluit identitatea și au început să-i întrebe despre activitatea proiectului în Europa, cei doi au plecat în grabă.

Organizatorul de la Moscova și legătura cu șeful SVR

Persoana care se prezentase doar drept „Boris” era Boris Dvorkin, un producător din Moscova care se prezintă public drept realizator de documentare istorice.

Unul dintre proiectele lui Dvorkin a beneficiat de sprijinul Fundației pentru Istoria Patriei, organizație înființată prin decret al președintelui rus Vladimir Putin. Consiliul fundației este condus de Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

Dvorkin a negat că ar lucra pentru serviciile ruse de informații. În alte proiecte, însă, acesta a beneficiat de finanțarea unei organizații conduse de șeful spionajului extern rus.

Un fost șef al serviciilor militare cehe, intervievat

Echipele ruse ajunseseră deja la mai multe persoane din Cehia, printre care și Andor Šándor, fost șef al serviciului ceh de informații militare și actual expert în securitate.

Expertul ceh a confirmat că a acordat un interviu unor persoane care s-au prezentat ca venind de la Berlin. El a spus că nu i s-a comunicat că acestea lucrau pentru proiectul rus Rybar. Ulterior, temându-se că declarațiile sale ar putea fi montate astfel încât să le fie schimbat sensul, și-a retras acordul pentru folosirea înregistrării.

Fostului șef al serviciului de informații militare i se spusese că interviul va avea ca temă Uniunea Europeană și poziția Cehiei în cadrul blocului comunitar. În timpul discuției, însă, întrebările s-au îndreptat spre războiul dintre Rusia și Ucraina.

Rybar, vizat de sancțiuni în Marea Britanie și de autoritățile americane

Rybar a intrat și în atenția autorităților britanice și americane. În iulie 2026, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva proiectului și a zece persoane asociate acestuia. Londra susține că este finanțat de statul rus, răspândește informații false despre Ucraina și desfășoară operațiuni de influență în alte țări.

În Statele Unite, autoritățile au oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre persoane implicate în proiectul rus. Washingtonul acuză Rybar că a desfășurat operațiuni pentru amplificarea diviziunilor din societatea americană și pentru influențarea alegerilor prezidențiale din 2024.

Autoritățile americane susțin că proiectul a fost finanțat anterior de Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner – grupul rus de mercenari care a luptat în Ucraina – și că a primit comenzi și de la Rostec, compania de stat care reunește o parte importantă a industriei ruse de apărare.