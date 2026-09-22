Emmanuel Macron nu va participa la slujbele oficiate de Papa Leon al XIV-lea în Franța

Vizita Papei Leon în Franța va dura de vineri până luni.

Potrivit AFP, consilierii lui Emmanuel Macron au fost dornici să minimalizeze dezacordurile dintre Franța și Vatican, relatate de mai multe instituții media, cu privire la pregătirile pentru vizită.

În timpul vizitelor de stat sau apostolice, protocolul francez oferă oaspetelui său un „pachet” complet , inclusiv toate aspectele ceremoniale posibile, care este apoi „adaptat” cazului specific, a explicat unul dintre ei.

El a considerat că, de exemplu, trecerea în revistă a trupelor la Les Invalides sau procesiunea pe Champs-Élysées escortată de Garda Republicană călare „nu erau în mod clar potrivite pentru o vizită papală”.

Programul a fost dezvoltat în deplină „încredere”, „într-o atmosferă calmă” și fără „nicio tensiune”, a insistat el.

Macron ar fi vrut ca Papa să se întâlnească cu muncitorii care au reconstruit Catedrala Notre-Dame

Palatul Élysée a recunoscut, însă, că președintele francez ar fi dorit ca „Sfântul Părinte să se întâlnească cu reconstructorii” Catedralei Notre-Dame. Însă, a menționat că acest lucru „nu s-a putut realiza” din cauza „conflictelor de program”.

În ultima dintre cele patru zile ale vizitei sale apostolice în Franța, Papa va călători la Metz, în estul țării. Acolo va susține un discurs intitulat „La rădăcinile Europei pentru pace și unitate” la Centrul de Convenții Robert Schuman, numit după unul dintre părinții fondatori ai uniunii politice europene.

Macron va fi, de asemenea, prezent la acest eveniment și va introduce discursul cu propriile sale observații „pe tema integrării europene ca model pentru pace”, a declarat Palatul Élysée presei, conform sursei citate.

Șefii de stat și de guvern ai celorlalte 26 de țări ale Uniunii Europene au fost invitați să participe la discursul Papei, care va fi introdus de Emmanuel Macron, a anunțat Palatul Élysée marți. Totuși, președinția nu a putut furniza o listă a liderilor care și-au confirmat prezența în această etapă.

Papa și președintele francez se vor întâlni la Palatul Élysée

Emmanuel Macron și soția sa îl vor primi pe Papa Leon al XIV-lea vineri, la sosirea sa pe aeroportul Orly din Paris. Ulterior, se vor vedea la Palatul Élysée pentru o întâlnire privată și discursuri în fața autorităților politice, a corpului diplomatic și a societății civile.