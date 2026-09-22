Macron: Franța va trimite Ucrainei radare și rachete interceptoare pentru apărarea aeriană

Franța va consolida apărarea aeriană a Ucrainei prin furnizarea de radare și rachete interceptoare, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la New York, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut de președintele francez într-o postare pe pagina sa de X.

„Consolidăm apărarea aeriană a Ucrainei prin semnarea unui contract pentru furnizarea de radare, precum și prin oferirea de rachete interceptoare”, a declarat Macron.

Entretien approfondi ce soir avec le Président @ZelenskyyUa. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes menacent de priver des millions de familles de chauffage et d’électricité. La France sera aux côtés de l’Ukraine pour affronter l’hiver… pic.twitter.com/iL8Ni39d3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

Președintele francez nu a precizat câte radare și rachete vor fi furnizate, ce tipuri de armament sunt vizate și nici când vor avea loc livrările.

În cadrul discuției cu Volodimir Zelenski, cei doi lideri au avut dezbateri și legate de situația sistemului energetic ucrainean în perspectiva iernii.

„Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei riscă să lase milioane de familii fără încălzire și electricitate. Franța va fi alături de Ucraina pentru a o ajuta să treacă peste iarnă. De asemenea, formatul G7 pentru energie va fi mobilizat în sprijinul Ucrainei”, a spus Macron.

Președintele francez a mai spus că a discutat cu Donald Trump despre sprijinul pentru Ucraina, inclusiv despre posibilitatea unui armistițiu energetic și a unui moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră.

„Aceasta va fi una dintre chestiunile de pe agenda negocierilor care trebuie reluate și care trebuie să conducă la o pace justă și durabilă”, a conchis Macron.

După discuțiile purtate, și Volodimir Zelenski a făcut câteva precizări importante. Președintele ucrainean a spus că cei doi au discutat despre probleme de securitate și despre un pachet de sprijin pentru Ucraina în perioada iernii.

Potrivit președintelui, se lucrează și la producerea în Ucraina a unor sisteme de apărare aeriană și a rachetelor. Țara colaborează împreună cu partenerii și la un program comun de apărare antibalistică, denumit „Freya”.