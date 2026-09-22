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Ungaria și Ucraina se ceartă din cauza unei inițiative a lui Zelenski. Budapesta spune că a fost inclusă fără acord

Ungaria și Ucraina au intrat într-un nou schimb de replici după lansarea inițiativei regionale „Cei Opt din Carpați” (C8), prezentată de Volodimir Zelenski drept un nou format de cooperare în domeniul securității, energiei, transporturilor și comerțului.
Ungaria și Ucraina se ceartă din cauza unei inițiative a lui Zelenski. Budapesta spune că a fost inclusă fără acord
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
22 sept. 2026, 13:02, Știri externe
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Problema a apărut după ce Ungaria a fost prezentată printre cele opt țări participante. Potrivit Euronews,  premierul ungar Péter Magyar susține însă că Budapesta a primit o invitație, dar a refuzat să se alăture inițiativei. Poziția Ungariei a fost transmisă după summitul inaugural desfășurat în vestul Ucrainei. La reuniune au participat reprezentanți ai celor opt state, însă Ungaria nu a semnat documentul final al summitului.

Schimb de replici între Budapesta și Kiev

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a criticat pe Magyar după declarațiile premierului ungar. Sybiha a spus că afirmațiile de la Budapesta sunt inutil de confruntaționale și a acuzat noul guvern ungar că păstrează o politică de „obstrucționare și izolare” față de Ucraina, asociată de Kiev cu fostul premier Viktor Orbán.

Magyar a răspuns că este inacceptabil ca o țară suverană să fie prezentată drept membră a unei cooperări internaționale fără consultarea și acordul său. Premierul ungar a comparat situația cu formarea unei echipe de fotbal într-un sat vecin, în care o persoană necunoscută este anunțată că face parte din echipă și trebuie să aducă mingea. În realitate, Ungaria fusese invitată la format, dar a refuzat participarea. Reprezentantul diplomatic ungar a fost prezent la reuniune, fără ca Ungaria să semneze declarația finală.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. Foto:Serhat Cagdas / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Un nou conflict pe tema cooperării energetice

Tensiunile au crescut și în jurul unui acord anunțat între compania ucraineană Naftogaz și grupul ungar MOL pentru construirea unor facilități de depozitare a petrolului în Ungaria. Proiectul ar urma să contribuie la protejarea aprovizionării în cazul unor eventuale atacuri rusești asupra infrastructurii energetice.

Fidesz, partidul fostului premier Viktor Orbán, a criticat acordul. Magyar a declarat că, dacă guvernul său va fi la putere, astfel de facilități nu vor fi construite la frontiera cu Ucraina sau în alte zone fără aprobarea autorităților.

Ungaria a revenit la o poziție mai pragmatică

Tensiunile reprezintă o schimbare față de perioada de după alegerile din aprilie, când noul guvern ungar a transmis că dorește o relație mai pragmatică cu Kievul. Ungaria a renunțat atunci la veto-ul privind deschiderea negocierilor de aderare ale Ucrainei la UE și a aprobat deschiderea unor capitole de negociere, în schimbul unor garanții privind drepturile minorității maghiare din vestul Ucrainei.

Ulterior, Budapesta și-a reactivat veto-ul, invocând lipsa progreselor privind drepturile minorității maghiare. Inițiativa „Cei Opt din Carpați” a fost lansată de Zelenski pe 18 septembrie și reunește, potrivit Kievului, Ucraina, România, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Serbia și Ungaria. Formatul urmărește cooperarea regională în domenii precum securitatea, energia, logistica și investițiile.

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