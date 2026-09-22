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Cruzime nejustificată în Africa de Sud. Struți jumuliți de vii pentru branduri de lux

Fermele de struți din Africa de Sud folosesc tehnici dureroase pentru a obține pene pentru marile mărci de modă, a denunțat organizația pentru drepturile animalelor World Animal Protection.
Cruzime nejustificată în Africa de Sud. Struți jumuliți de vii pentru branduri de lux
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
22 sept. 2026, 13:00, Știri externe
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Potrivit ONG-ului, o nouă anchetă realizată în colaborare cu Collective Fashion Justice, o organizație care promovează etica în modă, a documentat cazuri de struți  prinși de muncitori care le-au pus saci pe cap, apoi le-au tăiat și smuls penele fără a le administra analgezice, potrivit Le Figaro.

Imaginile fac parte dintr-un raport intitulat „Pene sângeroase”, care examinează condițiile de viață din fermele comerciale de struți și din fabricile de procesare a penelor din Africa de Sud. Țara reprezintă aproximativ 75% din piața globală de struți. Industria produce carne, piele și pene.

Conform anchetei, fermele și fabricile de procesare a pene din Africa de Sud furnizează pene unor mărci de lux, precum și gigantului fast-fashion Shein.

În unele ferme, penele sunt tăiate deasupra liniei de sânge – ceea ce înseamnă că sunt încă în creștere și vascularizate – înainte de a fi smulse de pe pielea animalelor cu un clește, un proces care se repetă la unele păsări la fiecare șase luni, spune organizația caritabilă.

În tija acestor pene se găsește adesea sânge, ceea ce a dat naștere expresiei „pene însângerate”.

Ancheta raportează, de asemenea, păsări rănite, inclusiv struți, care păreau incapabili să stea în picioare, și altele cu răni provocate de ciocuri în ochi și pene.

„Penele sunt noua blană – este aceeași cruzime, dar cu un animal diferit ”, a declarat Olivia Charlton, manager de campanii la World Animal Protection, într-un comunicat. „ Nu este nimic natural în a smulge penele unei păsări cu o pensetă. E timpul ca moda să-și scoată capul din nisip.

Organizația Mondială pentru Protecția Animalelor subliniază că ancheta contestă afirmațiile conform cărora penele de struț folosite în modă sunt pur și simplu colectate în timpul năpârlirii naturale a păsărilor.

Peste 150 de tone de pene de struț au fost exportate din Africa de Sud

Conform datelor obținute de la guvernul sud-african, peste 150 de tone de pene de struț au fost exportate din Africa de Sud în sezonul 2024-2025, în timp ce aproximativ 150.000 de struți au fost sacrificați pentru comerțul cu pene, carne și piele.

Țara are o lungă istorie în comerțul cu pene. La începutul secolului al XX-lea, datorită interesului industriei modei, penele de struț constituiau al patrulea cel mai mare produs de export al Africii de Sud, după aur, diamante și lână.

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