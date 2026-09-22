UE și Filipine ajung la un acord de principiu pentru liberalizarea comerțului. Schimburile bilaterale trec de 17 miliarde de euro

Uniunea Europeană și Filipine au ajuns marți la un acord de principiu în cadrul negocierilor pentru un Acord de Liber Schimb (ALS), prin care cele două părți vor să își dezvolte relațiile comerciale și economice.

Potrivit Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț și securitate economică, și Maria Cristina Aldeguer-Roque, secretarul pentru comerț și industrie al Filipinelor, au anunțat încheierea unei etape importante a negocierilor în urma unei videoconferințe.

Acordul urmează să fie finalizat în lunile următoare, după ce va fi oficial stabilit care sunt detaliile tehnice și care este modul în care va fi pus în aplicare.

Prin noul acord, UE și Filipine vor să faciliteze comerțul și investițiile și să ofere condiții mai bune pentru exportatori, furnizorii de servicii și investitorii din ambele părți.

În toate această perioadă, UE și Filipine au încercat intens să își diversifice relațiile economice și să își consolideze lanțurile de aprovizionare.

Ce prevede acordul

Comerțul dintre UE și Filipine are un mare potențial. În 2025, comerțul bilateral cu bunuri a avut o valoare de 17,6 miliarde de euro, iar comerțul cu servicii a ajuns la 10,3 miliarde de euro în 2024.

Printre principalele beneficii ale acordului se numără eliminarea tarifelor vamale de ambele părți și îmbunătățirea accesului pe piețe. Cu o populație de 113 milioane de locuitori, Filipine este o piață importantă pentru exportatorii europeni.

Peste 94% dintre liniile tarifare vor fi liberalizate, acestea reprezentând mai mult de 97% din comerțul bilateral.

Printre principalele exporturi ale UE către Filipine se află mașinile și echipamentele, echipamentele de transport, medicamentele și dispozitivele medicale.

În sectorul agroalimentar, Uniunea Europeană exportă în Filipine, printre altele, carne de porc și de pasăre, produse lactate și băuturi spirtoase.

Acordul va introduce și reguli privind achizițiile publice, iar asta va permite, pentru prima dată, accesul ofertanților străini pe piața achizițiilor publice din Filipine.

Acordul va include, de asemenea, reguli pentru comerțul digital, cu prevederi privind protecția datelor și a consumatorilor. Reguli noi vor fi și în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare și al barierelor tehnice în calea comerțului. Scopul este reducerea costurilor pentru companii.

Ce urmează

Uniunea Europeană și Filipine vor continua acum negocierile pentru finalizarea acordului.

Negocierile au început în 2015, dar au fost suspendate ulterior. Acestea au fost reluate în martie 2024, obiectivul final fiind obținerea unui acord cât mai potrivit, care să includă și obiective de sustenabilitate.

În 2025, Uniunea Europeană a fost al patrulea cel mai mare partener comercial al Filipinelor și a reprezentat 8,3% din comerțul total cu bunuri al țării.