Uniunea Europeană vrea o relație „cât mai strânsă” cu Canada. Costa: Putem face mult mai multe împreună

Președintele Consiliului European, António Costa, a spus că Uniunea Europeană vrea să dezvolte o relație „cât mai strânsă” cu Canada și să extindă cooperarea dincolo de domeniul comercial.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat duminică, la Dublin, publicației POLITICO, luând în considerare că UE încearcă să stabilească ce ar presupune propunerea ca Ottawa să devină primul „membru asociat” al Uniunii.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canada drept posibil prim „membru asociat” al UE. Propunerea a surprins mai multe guverne europene, care încă încearcă să afle ce ar presupune un astfel de statut.

António Costa a spus în interviu că UE vrea să aprofundeze relația cu Ottawa, chiar dacă statutul de membru asociat nu poate însemna aderarea Canadei la Uniune.

Când a fost rugat să definească noțiunea de „stat membru asociat”, Costa a spus: „Acest concept înseamnă, în esență, că vrem să colaborăm mai mult și să acționăm cât mai mult posibil împreună cu Canada”, adăugând că „există doar această mică problemă că, din punct de vedere geografic, Canada nu este o țară europeană” și nu poate depune o cerere de aderare la UE.

UE și Canada au semnat un acord comercial istoric în 2016. Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA), așa cum era cunoscut, a intrat în vigoare în anul următor, dar nu a fost ratificat de 10 țări membre ale UE, printre care Franța, Italia și Belgia. Costa a afirmat că UE „poate face mult mai multe împreună cu ei [Canada] decât doar comerț. Putem colabora în domeniul apărării și securității. Putem colabora în ceea ce privește investițiile în inteligența artificială, tehnologia cuantică și noile provocări tehnologice”. „Putem colabora cu ei pentru a consolida democrația, deoarece suntem parteneri cu viziuni comune și de încredere”, a adăugat el.