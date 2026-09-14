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Péter Magyar, după amenințările lui Orbán la adresa procurorilor și polițiștilor: „Transmit mafiei că nu vom da înapoi!”

Premierul Ungariei, Péter Magyar, îl acuză pe Viktor Orbán că îi amenință deschis pe procurorii, polițiștii și inspectorii financiari care lucrează pentru instituția creată pentru recuperarea bunurilor publice. Liderul Tisza spune că autoritățile nu vor renunța la investigații.
Péter Magyar, după amenințările lui Orbán la adresa procurorilor și polițiștilor: „Transmit mafiei că nu vom da înapoi!”
Premierul Ungariei, Péter Magyar/sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Maria Miron
14 sept. 2026, 11:25, Știri externe
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„În locul unei mărturisiri sincere, Viktor Orbán a recurs la amenințări deschise la adresa procurorilor, polițiștilor și inspectorilor financiari din cadrul Oficiului Național pentru Recuperarea Bunurilor și Protecția Activelor. Transmit mafiei: Nu vom da înapoi!”, a scris luni premierul ungar Péter Magyar.

Viktor Orbán a atacat dur, duminică seară, Oficiul Național pentru Recuperarea Bunurilor și Protecția Activelor (NVVH), instituție creată de noua putere de la Budapesta pentru investigarea și recuperarea averilor și banilor publici despre care există suspiciuni că au fost obținuți ilegal.

Orbán: Numele angajaților instituției vor fi făcute publice

Într-un interviu acordat emisiunii „Bayer Show”, de la Hír TV, fostul premier a comparat noua instituție anticorupție cu ÁVH, poliția politică din perioada comunistă a Ungariei.

Orbán a susținut că responsabilitatea politică pentru înființarea instituției le revine celor care au adoptat legea, dar și că persoanele care acceptă să lucreze în cadrul acesteia ar putea fi trase la răspundere.

Cei care „acceptă să lucreze în acest ÁVH”, iau decizii sau participă la proceduri nu vor putea evita „răspunderea financiară și juridică” atunci când, potrivit lui Orbán, statul de drept va fi restabilit.

Liderul Fidesz a mers mai departe și a anunțat că angajații instituției vor fi urmăriți, iar numele lor vor fi făcute publice, împreună cu informații despre activitatea desfășurată și procedurile la care au participat.

Orbán a respins legitimitatea acestor demersuri, indiferent de susținerea de care s-ar bucura în rândul populației. „Chiar dacă 80% dintre oameni spun că este un lucru bun, trebuie să luptăm împotriva arbitrariului. Nu putem permite ca statul de drept să fie desființat sub pretextul recuperării averilor”, a afirmat fostul premier.

Instituția care trebuie să recupereze averile obținute ilegal

Oficiul Național pentru Recuperarea Bunurilor și Protecția Activelor este una dintre instituțiile-cheie create după venirea la putere a partidului Tisza, având rolul de a identifica și recupera bunurile publice dispărute sau însușite ilegal.

Conducerea structurii anticorupție beneficiază de protecție permanentă a poliției. Péter Magyar anunța la sfârșitul lunii august că măsura a fost luată deoarece responsabilii acesteia și-au asumat, în cuvintele sale, „cea mai periculoasă misiune, lupta împotriva mafiei”.

Potrivit lui Magyar, declarațiile liderului Fidesz reprezintă amenințări directe la adresa procurorilor, polițiștilor și inspectorilor financiari implicați în activitatea structurii anticorupție. Premierul ungar afirmă însă că autoritățile nu vor ceda presiunilor și vor continua demersurile pentru recuperarea bunurilor publice.

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