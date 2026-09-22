Kylian Mbappe, optimist înainte de decernarea Balonului de Aur: Am avut un an excelent

„Un obiectiv, nu o obsesie”

Mbappe a precizat că obținerea Balonului de Aur reprezintă un obiectiv clar, însă nu s-a transformat într-o obsesie. Acesta s-a arătat încrezător datorită cifrelor înregistrate în ultimul sezon.

„Este un obiectiv, nu o obsesie. Am avut un an excelent pe plan individual. Știu că acesta este cel mai important criteriu pentru Balonul de Aur. Am fost cel mai bun marcator în toate competițiile majore. Cred că poate fi un an bun pentru mine și am o stare de spirit pozitivă în această privință”, a declarat Mbappe, potrivit Le Figaro.

Francezul a mai declarat că ar fi dezamăgit dacă nu ar câștiga trofeul. „Este un trofeu individual și cred că acest lucru ar trebui să aibă prioritate față de orice altceva. Bineînțeles că voi fi dezamăgit dacă nu-l voi câștiga. Un concurent este întotdeauna dezamăgit atunci când nu câștigă”, a mai spus căpitanul Franței.

Schimb de ștafetă pe banca Franței

Mbappe a vorbit și despre succesiunea de la echipa națională a Franței, unde Zinedine Zidane preia conducerea de la Didier Deschamps. Superstarul a lăudat reușitele „Cocoșului Galic”, în mandatul lui Deschamps.

„În primul rând, trebuie să recunoaștem meritele acolo unde se cuvine. Ceea ce a realizat Didier Deschamps cu naționala Franței este incredibil. A scris istorie; a readus cu adevărat echipa Franței acolo unde îi este locul. Îi vom fi mereu recunoscători pentru asta. Acum începe un nou capitol, cu un nou selecționer. Vom vedea cum vor decurge lucrurile”, a subliniat Mbappe.

Sub mandatul lui Deschamps, Franța a reușit să cucerească titlul mondial în 2018 și Liga Națiunilor în 2021. În timpul conducerii sale, Franța a bifat și mai multe medalii de argint, la Campionatul Mondial din 2022 și la Campionatul European din 2016.

Susținerea lui Mourinho și statisticile din sezonul precedent

Printre susținătorii lui Mbappe la Balonul de Aur se numără și antrenorul său de la Real Madrid, Jose Mourinho.

„Este cel mai bun jucător din lume. „Cei mai buni jucători din lume, sunt doi, trei sau patru, și știm cine sunt: ​​ei sunt aici. Iar pentru mine, există unul care, la nivel individual, a scris istorie în această vară”, spunea tehnicianul portughez despre suprestatul francez.

Căpitanul Franței a fost golgheter în La Liga (25), Liga Campionilor (15) și la Cupa Mondială (10) în sezonul precedent, însă nu a cucerit niciun trofeu cu echipa sa.

Printre principalii săi rivali pentru Balonul de Aur se numără Harry Kane, Rodri, câștigător al Cupei Mondiale cu Spania, precum și jucătorii lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia, campioni europeni.