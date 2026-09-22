Echipa națională de tenis a României a urcat patru locuri în clasamentul Cupei Davis după victoria cu Indonezia

Echipa națională de tenis a României a acumulat 285 de puncte și a urcat de pe locul 46 pe 42, anunță Federația Română de Tenis. Tricolorii sunt la egalitate cu Kazahstanul, care și-a păstrat poziția în clasament.

În schimb, Indonezia a coborât cinci poziții după înfrângerea suferită în fața României și ocupă acum locul 69.

În fruntea clasamentului se menține Italia, deținătoarea Salatierei de Argint, cu 584,5 puncte. Podiumul este completat de Spania și Germania, în timp ce Belgia ocupă locul patru, iar Cehia se află pe poziția a cincea.

Echipa națională de tenis a României a învins Indonezia cu 4-0, în întâlnirea disputată la Jakarta.

Tricolorii și-au asigurat astfel calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, fază în care adversara României urmează să fie stabilită.

Echipa de tenis României pentru întâlnirea cu Indonezia a fost formată din Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita, cu Adrian Marcu în postura de căpitan nejucător. Stafful tehnic i-a cuprins pe antrenorii Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, alături de preparatorul fizic Teo Cercel.