România și Franța se întâlnesc din nou în sferturile Campionatului European de volei masculin

România s-a calificat în sferturi după ce a învins Ucraina cu 3-0 (25-22, 25-21, 30-28), într-un meci în care Alexandru Rață a fost principalul marcator, cu 16 puncte. Succesul cu Ucraina a însemnat primul meci câștigat de România în fața acestei reprezentative la Campionatul European și a pus capăt unei serii de șase înfrângeri în fața vecinilor.

Naționala tricoloră, pregătită de antrenorul Sergiu Stancu, bifează astfel pentru a doua oară consecutiv calificarea în sferturile EuroVolley, după parcursul din 2023.

Franța a ajuns în sferturi după un succes cu 3-0 în fața Portugaliei, scor 25-21, 25-22, 25-21. Campioana olimpică a controlat în mare parte partida și a încheiat-o cu un procentaj de 57% în atac. Mathis Henno și Trévor Clévenot au înscris câte 12 puncte pentru formația pregătită de Andrea Giani.

Miza duelului este amplificată de întâlnirea directă din faza grupelor. România a învins Franța cu 3-2 în faza grupelor EuroVolley 2026, după ce a revenit de la 0-2 la seturi. Franța s-a impus cu 25-16, 27-25 în primele două acte, însă tricolorii au revenit, câștigând seturile următoare cu 25-20, 35-33 și 15-12.

Cele două echipe s-au întâlnit de două ori și la EuroVolley 2023. România a câștigat în patru seturi în faza grupelor, pentru ca, în sferturi, Franța să se impună cu 3-0.

Câștigătoarea partidei va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Italia și Finlanda